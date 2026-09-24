Минцифры увидело риски в верификации Android-разработчиков Google

Минцифры вместе с участниками отрасли работает над снижением рисков от введения Google верификации разработчиков Android-приложений. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев, отметивший, что новая политика компании способна затронуть российских разработчиков, в том числе тех, чьи приложения уже удалены из магазинов. Конкретики чиновник не привел.

Сама верификация Android-разработчиков стартует 30 сентября, но пока только в четырех странах, и России среди них нет. Даже если Google не одобрит разработчика, у пользователей сохранится возможность установить его приложение, хотя процедура для этого нетривиальная.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко напомнил о попытке убрать Apple из администрации президента два года назад: тогда, по его словам, отечественные устройства оказались не готовы и выбор пал на Samsung. Сейчас, полагает он, максимум, что грозит, — переход на санкционные Honor и Huawei, у которых есть собственные магазины приложений.

Смартфоны на мобильной ОС «Аврора» существуют и применяются в отдельных структурах, но остаются нишевым продуктом для служебного пользования, а другие российские операционки на массовый рынок так и не вышли. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что недоработанный продукт неудобен и таксисту, и министру, и допустил плановую закупку устройств с российской операционкой для Госдумы, министерств и ведомств на период пусконаладки; сам он пользуется Android и устройством Apple, а глава комитета Сергей Боярский, по его словам, подумывает перейти с айфона на Android. Проведенный Бизнес ФМ по просьбе редакции анализ нейросетью фото и видео с публичных мероприятий не позволил подтвердить, что кто-то из чиновников пользуется российским телефоном с российской ОС.