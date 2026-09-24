Зарядка больше не держится в разъеме телефона: новый кабель проблему может не решить
ПроКазань
Еще недавно штекер входил в разъем плотно, а теперь выпадает от малейшего движения или зарядка начинается только в определенном положении. Первое подозрение обычно падает на кабель, но причина нередко находится в самом телефоне.
Особенно часто проблема появляется у смартфонов, которые постоянно носят в кармане или сумке.
В разъеме мог скопиться мусор
В порт постепенно попадают пыль, ворсинки и другой мелкий мусор. Со временем они уплотняются на дне и мешают штекеру полностью войти в разъем. В результате кажется, что порт расшатался.
Посветите в разъем фонариком. Если внутри виден мусор, не пытайтесь доставать его иголкой, скрепкой или другим металлическим предметом: можно повредить контакты.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Простой признак — сравнить, насколько глубоко штекер входит сейчас и как он подключался раньше. Если кабель будто перестал доходить до конца, первым делом я бы подозревал загрязнение порта».
Кабель все-таки стоит проверить
Подключите другой заведомо исправный и совместимый кабель. Если он держится плотно, вероятнее всего, износился старый штекер. Если любой кабель болтается одинаково, проблема может быть уже в разъеме смартфона.
Особенно показательно, когда зарядка постоянно прерывается при малейшем движении штекера. Контакты или крепление порта могли износиться либо получить механическое повреждение.
Самостоятельно выпрямлять контакты и глубоко чистить разъем острыми предметами не стоит. Если видимого мусора нет, а разные исправные кабели продолжают выпадать, безопаснее отнести смартфон в сервис. Замена очередного провода в такой ситуации проблему не устранит.
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