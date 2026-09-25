ЦБ готовит рекомендации банкам по проверке происхождения наличных

Банк России готовит новые рекомендации для банков, касающиеся проверки происхождения наличных, которые клиенты вносят на счета. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрошенных экспертов. Для большинства граждан серьезных изменений почти не будет: повышенное внимание банки могут уделять крупным и регулярным операциям.

Среди риск-факторов для физлиц, уже обозначенных регулятором, — внесение на счет от 5 млн рублей за 30 дней с последующим переводом не менее 70% этой суммы за рубеж в течение десяти дней. Еще один критерий — не менее десяти внесений по 100 тыс. рублей за месяц.

Усиление контроля прежде всего коснется сфер бизнеса с большим оборотом наличных. Речь не о запрете таких расчетов, а о деньгах, происхождение которых клиент при необходимости не может подтвердить документами.

Аналитик Валерия Попова отмечает, что для большинства россиян изменения будут практически незаметны; с повышенным вниманием могут столкнуться те, кто регулярно вносит крупные суммы наличными. В таких случаях банк может запросить подтверждение происхождения денег. Подойдут договор купли-продажи или аренды, расписка либо справка о снятии средств в другом банке. Точные правила станут известны после публикации новых рекомендаций ЦБ, а эксперты советуют хранить документы по крупным сделкам как минимум год.