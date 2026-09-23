Казанский общепит в 2026 году оказался в непростой точке. За последние 12 месяцев количество заведений в городе сократилось на 2,05%, до 3 768 точек. Сильнее всего просели рестораны: их стало меньше на 3,6%, сейчас в Казани работает 295 подобных заведений.

За этими процентами стоят вполне конкретные вывески. Петербургское «Счастье» пришло в Казань в феврале 2025 года и открыло сразу два ресторана, но уже весной 2026 года объявило об уходе из города. Atelier Mira и O’zbek проработали около полугода, после чего основатель проектов признал, что команде не хватило собственных средств и привлечь дополнительные инвестиции не удалось. Закрылся и премиальный Fields Premier на Квартале.

При этом новые рестораны по прежнему открываются с дорогими интерьерами, сложными концепциями и многомиллионными бюджетами. И здесь возникает вопрос, который на фоне последних закрытий звучит особенно интересно: сколько вообще сегодня разумно вкладывать в ресторан и в какой момент красивое открытие превращается в слишком дорогой риск?

Редакция ProKazan поговорила об этом с основателем семейного кафе «Карамель» Станиславом Зарубиным. Мы узнали, почему он считает опасной ресторанную гонку за дорогими ремонтами, какие расходы действительно способны утянуть заведение на дно и что нужно посчитать еще до того, как в ресторан зайдет первый гость.

Ресторан за 50 миллионов открыли. А дальше начинается самое дорогое

— Я не очень понимаю, в какой момент для Казани стало нормой открыть ресторан за 40–50 миллионов рублей. Сейчас огромная часть этих денег уходит еще до того, как заведение приняло первого гостя. Дизайн, дорогие материалы, мебель, оборудование, работа ремонтных бригад. Иногда смотришь на новый проект и понимаешь, сколько денег вложено только в то, чтобы он выглядел эффектно.

Но открытие ресторана не означает, что основные расходы закончились. Наоборот, после него начинается самый тяжелый период. Каждый месяц нужно платить команде, закупать продукты, вкладываться в маркетинг, развивать доставку, контролировать качество, обновлять меню. И все это происходит в тот момент, когда стабильного потока гостей у нового заведения еще может не быть.

По моим наблюдениям, первые более менее ощутимые результаты стоит ждать минимум через полгода. Чаще на это уходит от 6 до 12 месяцев, иногда до полутора лет. И предпринимателю нужно заранее понимать, за счет чего он будет содержать проект все это время. История, когда ты сделал красивый ремонт, поставил столы, открыл двери и сразу начал зарабатывать, сегодня практически не работает.

Мне в этом плане ближе постепенный подход. Сначала понять, как работает сам проект, что нужно гостям, где мы ошибаемся, что нужно изменить. А уже потом вкладывать деньги дальше. Потому что сам по себе дорогой ремонт еще не дает ресторану ни стабильной загрузки, ни прибыли, ни постоянного гостя.

Аренда миллион в месяц: сколько должен зарабатывать ресторан, чтобы он имел смысл

— Одна из самых дорогих ошибок в общепите начинается еще на этапе выбора помещения. Можно увидеть новый жилой комплекс, хорошие фасады, коммерцию на первом этаже и подумать: здесь точно будет много людей. Но я считаю, что локацию нужно внимательно просчитывать.

Возьмем достаточно обычное кафе площадью около 250 квадратных метров. Если ставка аренды составляет 4 тысячи рублей за квадрат, только помещение обходится примерно в миллион рублей в месяц. И это еще без коммунальных расходов. Зимой они могут добавить около 150 тысяч рублей, летом примерно 100 тысяч.

Дальше нужно смотреть, какой процент эта сумма занимает в экономике заведения. Для меня хороший ориентир по аренде составляет около 10% от оборота. Получается простая математика: если ты каждый месяц отдаешь миллион рублей только за помещение, нужно ответить себе на вопрос, способна ли эта точка приносить около 10 миллионов рублей оборота. Если способна, тогда можно заходить. Если весь расчет строится на мысли «рядом новый дом, значит, люди придут», этого точно недостаточно.

Тем более новые жилые комплексы сейчас заселяются совсем не так, как десять лет назад. Сейчас часть квартир покупают как инвестицию, ипотека стала дороже, сам ремонт требует гораздо больше денег. Люди получают ключи, но далеко не всегда сразу переезжают. По моим наблюдениям, период, за который заселяется хотя бы половина дома, может растянуться примерно до пяти лет.

И вот здесь возникает риск. Ты увидел большой новый ЖК, вложил в ресторан десятки миллионов и сел ждать жителей, которых рядом пока просто нет. Поэтому для меня хорошая локация начинается с ответа на очень конкретный вопрос: сколько людей здесь действительно живут сегодня и хватит ли их, чтобы эта экономика сошлась?

Почему низкие цены могут стать ловушкой для кафе

— Еще одна ошибка, которую я вижу у начинающих рестораторов, это попытка зайти на рынок с очень низкой ценой. Логика понятная: сначала привлечем людей, поработаем почти по себестоимости, а потом постепенно поднимем чек. На практике выйти из этой модели бывает очень сложно.

Ты сразу собираешь аудиторию, которая чувствительна к цене. Допустим, бизнес ланч стоил 350 рублей, а потом стал стоить 550. Кажется, что прибавили всего 200 рублей. Но для гостя это рост примерно на 57 процентов, и он его заметит.

Поэтому еще до открытия нужно понимать, в каком сегменте ты работаешь. Если сегодня заходишь с чеком 600 рублей, а потом хочешь прийти к 1500, такой переход может занять от года до трех.

В «Карамели» мы изначально определили для себя средний сегмент. Бизнес ланч начинается от 350 рублей, а по основному меню мы ориентируемся на средний чек около тысячи рублей. Для среднего сегмента в целом я считаю нормальным диапазон примерно от 700 до 1500 рублей.

Гость может прийти ради красивого ресторана один раз. Второй визит приходится заслужить

— Мне кажется, сейчас немного переоценена история с очень сложной кухней. Необычные сочетания, суперфьюжн, блюда, которые должны обязательно вызвать какую то эмоцию. Человек может прийти, попробовать, сказать: «Интересно». Но вопрос в том, закажет ли он это второй раз.

Каждый день мы все равно едим довольно понятную еду. Пирожки, котлеты, винегрет, плов, шашлык, блюда татарской кухни. Сейчас к этому добавился запрос на более здоровое питание, потому что люди стали внимательнее относиться к своему самочувствию. Но сама потребность остается простой: человеку хочется нормально и вкусно поесть.

И даже за привычной едой есть смысл идти в кафе. Это удобно и быстро. Не нужно покупать домой целую корзину продуктов, половину которой потом не успеешь использовать. Я сам долго жил один и в какой то момент понял, что мне зачастую рациональнее поесть в общепите, чем закупаться и готовить дома.

Но одной кухни для возвращаемости тоже недостаточно. Для себя я выделяю три вещи: кухня, сервис и атмосфера. Причем атмосфера у каждого заведения своя. Где-то классно отметить день рождения, но слишком шумно, чтобы приходить туда каждую неделю. А где-то можно спокойно позавтракать, открыть ноутбук или почитать книгу.

Поэтому я не думаю, что существует интерьер или концепция, которые понравятся абсолютно всем. Важно понимать, для кого ты работаешь и зачем человек к тебе приходит. А уже потом смотреть, получилось ли создать место, куда ему захочется вернуться.

Что происходит за дверью кухни, чтобы гость получил одно и то же блюдо сегодня и через месяц

— Сейчас в «Карамели» работает около 12 человек. Штат можно было бы сильнее оптимизировать, но я сознательно этого не делаю. Кто-то может заболеть, не выйти на смену или уволиться. Если некому подстраховать сотрудника, это быстро отражается на качестве.

Сам гость этой работы не видит. Он просто хочет, чтобы понравившееся блюдо через месяц было таким же. Поэтому у нас есть технологические карты, взвешивание и постоянный контроль. За первые четыре месяца меню уже дважды корректировали.

Я сам стараюсь регулярно есть в кафе и периодически заказываю доставку так, чтобы сотрудники не знали, что заказ мой. Так проще понять, что на самом деле получает обычный гость.

По такому же принципу мы тестируем новые идеи. Например, сейчас готовим собственный пекарский цех с хлебом, круассанами, сладкой выпечкой и небольшой витриной навынос. Такой запрос уже есть от гостей.

Ресторанный бизнес вообще складывается из постоянных небольших решений после открытия: увидеть проблему, исправить ее, проверить результат и двигаться дальше. Именно так появляется стабильность, ради которой люди возвращаются.

Ресторанный бизнес сегодня все меньше про красивое открытие и все больше про точный расчет, стабильную кухню и понимание своего гостя. Дорогой ремонт может привлечь внимание, но возвращаются люди туда, где вкусно, спокойно и предсказуемо.

Именно такой подход Станислав Зарубин сейчас применяет в семейном кафе «Карамель», постепенно дорабатывая меню, сервис и новые направления уже на основе реального спроса гостей.

Семейное кафе «Карамель»

просп. Победы, 39, Казань, 1 этаж

Телефон: +7 (843) 216-01-41

Официальный сайт.

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