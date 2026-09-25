Осенью 2026 года над Россией можно наблюдать кометы 220P и 161P

Осенью 2026 года жители России смогут увидеть кометы 220P/McNaught и 161P/Hartley–IRAS. Оба объекта достаточно тусклые, поэтому для наблюдения понадобятся крупный телескоп и тёмное небо, а самый надёжный способ их зафиксировать — астрофотография с длительной выдержкой.

Старший научный сотрудник отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН Олег Угольников 24 сентября, в четверг, рассказал Науке Mail, что уверенно обнаружить такие объекты помогает именно фотографический метод. По его словам, разглядеть обе кометы глазом в телескоп практически невозможно: нужна съёмка с длительными экспозициями и накоплением сигнала, а диаметр объектива телескопа должен быть не менее 20 см.

Сотрудник отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН Николай Александрович уточнил, что при хороших условиях визуальная попытка всё же возможна, но требования к оборудованию выше — телескоп диаметром не менее 250 мм и тёмное небо. Итоговая рекомендация специалистов: для фотографической регистрации подойдёт апертура от 200 мм, для визуального наблюдения — примерно от 250 мм при отсутствии сильной городской засветки.

Отправляться ради наблюдений в конкретный регион не нужно: участки неба с обеими кометами доступны со всей территории России, а главным ограничением остаётся качество неба — вдали от городской засветки шансы выше, отметил Угольников. Отдельно 24 сентября почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков сообщил «Известиям», что первое полнолуние осени наступит 26 сентября и в некоторых культурах Северной Америки называется «урожайной Луной» из-за близости к осеннему равноденствию и периоду сбора урожая, а за пределами крупных городов полная Луна в сентябре может казаться ярче августовской. Ещё 23 сентября команда исследовательского института астрофизики (CfA) Гарвардского и Орегонского университетов и Смитсоновского института сообщила, что астрономам впервые удалось обнаружить радиоизлучение от экзопланеты β Pictoris b примерно в 63 световых годах от Земли, а напряжённость магнитного поля в области возникновения излучения оценили как минимум в 1,25 килогаусса, сообщает 360.ru.