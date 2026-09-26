Наушники стали играть заметно тише, хотя громкость на максимуме: где искать причину
ПроКазань
Еще недавно половины громкости хватало с запасом, а теперь даже на максимуме музыка звучит заметно тише. Покупать новые наушники сразу не стоит: причина может оказаться в загрязненной сетке, настройках телефона или особенностях подключения.
Для начала полезно понять, проблема появилась сразу в двух наушниках или только в одном. Это заметно сужает круг причин.
Проверьте сетку наушника
У внутриканальных и других компактных наушников отверстия динамика постепенно загрязняются. Даже небольшой слой ушной серы или пыли способен приглушить звук, причем внешне сетка может выглядеть почти чистой.
Съемные амбушюры можно аккуратно убрать и осмотреть отверстие. Чистить наушники нужно способом, который допускает производитель конкретной модели. Проталкивать загрязнение внутрь иглой или другим острым предметом не стоит.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если один наушник стал тише другого, я сначала меняю их местами в ушах. Так за минуту можно понять, проблема действительно следует за конкретным наушником или дело не в технике».
Посмотрите настройки громкости
В смартфонах могут работать ограничения громкости и функции защиты слуха. Их расположение различается на Android и iPhone, поэтому стоит проверить параметры звука и настройки подключенных наушников.
Если используется фирменное приложение гарнитуры, загляните и туда. Эквалайзер и другие звуковые эффекты тоже способны заметно изменить воспринимаемую громкость.
Подключите наушники к другому устройству
Это одна из самых полезных проверок. Подключите гарнитуру к другому телефону или компьютеру и включите тот же или похожий аудиофайл.
Если звук снова остается тихим, искать причину стоит уже в самих наушниках. Если громкость вернулась, проверьте настройки первоначального смартфона, Bluetooth-соединение и используемое приложение.
С проводными моделями дополнительно стоит осмотреть штекер и разъем, если он есть. Плохой контакт иногда сопровождается не только снижением громкости, но и пропаданием одного канала или треском.
Если один динамик резко стал значительно тише, появились хрипы и искажения, а очистка и проверка на другом устройстве ничего не изменили, вероятна аппаратная проблема.
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