Технологии

Live Avatar: Google добавила видеоаватар с ИИ в Gemini Enterprise

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Google представила Live Avatar — решение для корпоративных клиентов Gemini. Об этом сообщает портал Ferra. Технология рассчитана на компании, которые применяют ИИ-агентов в службах поддержки и интерактивных инструкциях.

В основе аватара — сочетание видео в реальном времени и голосового ИИ. Он способен менять выражение лица и естественно передавать разговор между участниками.

Заявлена поддержка девяноста семи языков с возможностью переключения между ними прямо в процессе общения. Ещё одна особенность: Gemini в этом режиме выполняет дополнительные действия в фоновом режиме, не прерывая беседу.

Пока функция доступна только пользователям корпоративной подписки Gemini Enterprise. Сведения о ней приводит также портал «Наша Газета Крым».

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