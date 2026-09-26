Татарстан обошелся без лесных пожаров, но 224 возгорания случились рядом
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С начала 2026 года на землях, прилегающих к лесному фонду Татарстана, зафиксировали 372 термические точки и 224 возгорания. Об этом сообщили в региональной диспетчерской службе ГБУ РТ «Лесопожарный центр». Очаги находят и ликвидируют по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».
Первый заместитель министра лесного хозяйства республики Ильгизар Зарипов уточнил: собственно лесных пожаров в этом году не было. Сейчас в Татарстане действует 3-й класс пожарной опасности.
Пожароопасный сезон в лесах республики, по словам Зарипова, собираются закрыть не раньше середины октября. До этих пор за обстановкой следят и из космоса, и с земли.
Зарипов добавил, что и осенью расслабляться не стоит. «Риск лесных пожаров высок и в осенний период: причиной могут стать сухая трава, листва, а также действия людей, которые приводят в порядок приусадебные участки или ходят в лес за грибами», — пояснил он.
Если вы заметили возгорание в лесу или неподалёку от лесных массивов, в ведомстве просят звонить по телефонам 112, 8-800-100-94-00 или 8 (843) 221-37-95.
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