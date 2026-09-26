Под горой Арарат найдены пустоты: ученые ищут следы Ноева ковчега

Исследование формации Дурупынар у горы Арарат принесло новые результаты, подпитывающие споры о существовании Ноева ковчега. Международная команда применила радиолокационное зондирование, которое выявило аномалии в подземных слоях.

Сканирование показало наличие слоев со структурными элементами, прямыми линиями и пересечениями под прямым углом. Были обнаружены обширные полости, потенциально являющиеся камерами или туннелями. Особое внимание привлек мощный подземный пласт, разделенный на три части, что соответствует описанию трехпалубного судна.

В процессе бурения был получен керн с высоким содержанием органики. Лабораторный анализ должен подтвердить, являются ли эти остатки древней древесиной. Руководитель экспедиции профессор Дженкер Атила подчеркнул, что вопрос рукотворного происхождения холма остается открытым до получения окончательных результатов через два месяца. Однако текущие данные противоречат теориям о ледниковых скальных образованиях, сообщает "Самара Онлайн 24".