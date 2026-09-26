Археологи уточнили дату древнейшего свайного поселения Европы в Албании

Ученые определили точный возраст самого раннего свайного поселения в Европе, расположенного на дне Охридского озера. Поселение Лин-3 датируется примерно 5800 годом до нашей эры и функционировало с перерывами около двух тысяч лет.

Международная команда исследователей под руководством Максима Ермохина из Бернского университета провела масштабную работу по датированию памятника. В период с 2021 по 2025 год было отобрано 1314 образцов деревянных свай. Сочетание дендрохронологии и радиоуглеродного анализа позволило создать точные плавающие шкалы времени для четырех этапов заселения этого места.

Результаты показали, что первый этап жизни на Лин-3 начался около 5821 года до н. э. Это делает поселение старейшим известным свайным поселением в Европе. Ученые выяснили, что за две тысячи лет место не было заселено постоянно: здесь сменилось около 15 различных поселений. Находка подтверждает теорию о том, что миграция земледельцев из Малой Азии в VII тысячелетии до н. э. привела к быстрому распространению свайных жилищ по Балканам задолго до их появления в Альпах, сообщает "Самара Онлайн 24".