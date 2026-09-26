Google тестирует режим Tasks в ПК-приложении Gemini

Google испытывает новый режим Tasks в десктопной версии Gemini. Благодаря ему чат-бот превратится в помощника, которому можно поручать многоэтапные задачи.

Внутри приложения появится переключатель Chat/Tasks. В обычном режиме пользователь просто общается с Gemini, а Tasks рассчитан на более сложную работу. Какой именно набор задач поддержат, пока неизвестен.

Разрешения для отдельных программ в настройках уже появились. Пользователь сам решит, каким приложениям Gemini может давать запуск и доступ, а каким — нет.

Кнопка Live тоже появится внутри Tasks: она позволит разговаривать с Gemini голосом параллельно с выполнением поручения. Об этом сообщает Ferra.