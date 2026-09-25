Телефон лежит без дела, а заряд все равно тает: какие приложения работают за вашей спиной
ПроКазань
Смартфон может несколько часов пролежать на столе с выключенным экраном и все равно заметно потерять заряд. Это не обязательно говорит об износе аккумулятора. Пока телефон кажется бездействующим, часть приложений продолжает выполнять задачи в фоне.
Мессенджеры получают уведомления, почта проверяет новые письма, облачные сервисы синхронизируют файлы, а некоторые программы обращаются к геолокации.
Сначала найдите главного потребителя
На iPhone откройте раздел «Аккумулятор» и посмотрите расход энергии приложениями и их фоновую активность. На Android похожая статистика находится в настройках батареи, но названия пунктов отличаются у Samsung, Xiaomi, Google и других производителей.
Особенно интересны приложения, которыми почти не пользовались, но они оказались высоко в списке потребителей.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если заряд исчезает именно в режиме ожидания, я смотрю не на самое часто используемое приложение, а на то, которое неожиданно активно при выключенном экране. Так источник проблемы найти гораздо проще».
Что может работать в фоне
Активность нужна многим приложениям: без нее могут задерживаться уведомления или синхронизация. Поэтому запрещать фоновую работу всему подряд не стоит.
Проверьте программы социальных сетей, облачных хранилищ, фитнес-сервисов, навигации и приложения для умных часов. Если какой-то программе не требуется постоянно знать местоположение, доступ к геолокации можно ограничить подходящим режимом. Конкретные варианты зависят от Android, iOS и самого приложения.
На смартфонах также доступны настройки фоновой активности и энергосбережения. Использовать их лучше точечно: жесткое ограничение мессенджера, например, иногда приводит к задержке уведомлений.
Если приложения ни при чем
Заряд в ожидании расходует и сам телефон. На автономность могут влиять слабый сигнал мобильной сети, системные процессы и состояние аккумулятора.
Если за ночь смартфон теряет необычно много заряда, сначала изучите статистику батареи. А если аппарат одновременно сильно нагревается без использования, неожиданно выключается или корпус начал деформироваться, дело может быть уже не в настройках — устройство лучше показать специалисту.
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