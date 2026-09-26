Телефон сам подключается к старым Wi-Fi-сетям: почему это происходит и что лучше отключить

Вы заходите в кафе, торговый центр или приезжаете в гости — и смартфон неожиданно подключается к Wi-Fi, которым вы пользовались несколько месяцев назад. Пароль вводить не приходится, а иногда переключение происходит практически незаметно.

Обычно это не сбой. Телефон запоминает известные беспроводные сети и при повторном появлении в зоне действия может подключаться к ним автоматически.

Почему смартфон помнит старый Wi-Fi

После первого успешного подключения устройство сохраняет название сети и данные, необходимые для повторного соединения. Благодаря этому домашний Wi-Fi не приходится выбирать вручную после каждого возвращения домой.

Но в списке со временем остаются сети гостиниц, кафе, офисов и других мест. Если для них разрешено автоматическое подключение, смартфон может снова выбрать такую точку доступа.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я периодически открываю список сохраненных сетей и удаляю те, которыми больше не пользуюсь. Особенно это касается Wi-Fi из гостиниц, кафе и других мест, куда вряд ли придется возвращаться».

Что лучше отключить

Если сеть еще нужна, но подключаться к ней автоматически не хочется, откройте ее параметры и найдите настройку автоматического подключения. На Android название и расположение пункта зависят от производителя. На iPhone для сохраненной сети можно отключить «Автоподключение».

Если Wi-Fi больше вообще не нужен, проще выбрать функцию удаления или «забывания» сети. После этого для нового подключения обычно придется снова выбрать точку и при необходимости ввести пароль.

На некоторых смартфонах есть дополнительные функции поиска доступных сетей и автоматического подключения к открытым точкам. Их наличие и название зависят от модели и версии системы.

С открытыми сетями стоит быть внимательнее

Само знакомое название Wi-Fi еще не гарантирует, что перед вами та же самая точка доступа, которой вы пользовались раньше. Поэтому для редко используемых общественных сетей автоматическое подключение лучше не оставлять без необходимости.

Если телефон постоянно цепляется к ненужному Wi-Fi, сначала проверьте список сохраненных сетей. Удалять все сразу необязательно: достаточно отключить автоматическое соединение для тех точек, которым смартфон больше не должен отдавать предпочтение.

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