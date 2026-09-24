Технологии

Microsoft закроет три приложения-компаньона Microsoft 365 в Windows 11

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Осенью 2026 года Microsoft прекратит поддержку трёх приложений-компаньонов Microsoft 365 в Windows 11 — People, Files и Calendar. Годом ранее, в 2025-м, корпорация принудительно добавила их в операционную систему. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Программы задумывались для быстрого доступа к контактам, файлам и календарю Microsoft 365 прямо с панели задач. После закрытия сервиса автоматического удаления не будет: уже установленные приложения останутся в системе, и пользователям придётся убрать их вручную. Об этом сообщили авторы материала.

Сделать это можно через настройки Windows 11, пояснили журналисты Windows Latest. Нужно открыть раздел «Приложения» и зайти в подраздел «Установленные приложения» — именно там находятся эти программы.

Ранее издание Neowin обратило внимание на другую проблему: необязательное обновление Windows, вышедшее в сентябре, вызвало сбои в работе операционной системы. С ними столкнулись игроки в Battlefield 6 и Wardogs.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

13 часов назад

Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео

Интересное в Казани

день назад

Нoвое поколение казанских водителей: почему зумерам 50 Вт зарядки важнее 150 лошадиных сил

могут ли кусаться стрекозы

Новости Татарстана

день назад

Госдума: ЦИК Татарстана назвал избранных депутатов и итоги голосования

Полезное

2 дня назад

В Татарстане представили предварительные итоги голосования на выборах 2026 года

демонтаж кондиционера с сохранением фреона в Краснодаре

Технологии

день назад

Владельцы телевизоров LG снимают Wi-Fi и Bluetooth на фоне обвинений в слежке

Технологии

день назад

Стартовые продажи iPhone 18 в России уступили прошлогодним уровням

Кулинария

день назад

Сливы лежат без дела, а варенье уже надоело: запекаю их под хрустящей крошкой за 30 минут

Технологии

19 часов назад

Apple разрабатывает безэкранный фитнес-трекер с выпуском не ранее 2028 года

Кулинария

день назад

Пачка ряженки застоялась в холодильнике: замешиваю на ней мягкие лепешки без дрожжей
Новости Татарстана
59 минут назад

Нижний пруд в селе Державино очистили от 120 тысяч кубометров ила

Нижний пруд в селе Державино Лаишевского района...

Не у нас

3 минуты назад

Баскетболист из США раскрыл, чем его впечатлил Петербург

Интересное в Казани

день назад

«Ресторан за 50 миллионов открыли, а гости не пришли»: почему в Казани закрываются новые кафе и рестораны

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане молодым мамам планируют платить 350 тысяч рублей

Не у нас

3 часа назад

В Росводресурсах заявили о начале эпохи структурного дефицита воды в РФ
Британский стартап перерабатывает мочу с фестив...
Технологии
3 часа назад

Британский стартап перерабатывает мочу с фестивалей в удобрение для полей

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстан попал в топ популярных направлений для отдыха после летнего сезона

Технологии

3 часа назад

НМГ и Russian Code подписали эксклюзивное соглашение на три года

Технологии

3 часа назад

Телефон каждую ночь остается на зарядке до утра: что на самом деле происходит с батареей
Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. ...
Гид по Казани
6 дней назад

Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. где помогут с любой проблемой