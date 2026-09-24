Microsoft закроет три приложения-компаньона Microsoft 365 в Windows 11

Осенью 2026 года Microsoft прекратит поддержку трёх приложений-компаньонов Microsoft 365 в Windows 11 — People, Files и Calendar. Годом ранее, в 2025-м, корпорация принудительно добавила их в операционную систему. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Программы задумывались для быстрого доступа к контактам, файлам и календарю Microsoft 365 прямо с панели задач. После закрытия сервиса автоматического удаления не будет: уже установленные приложения останутся в системе, и пользователям придётся убрать их вручную. Об этом сообщили авторы материала.

Сделать это можно через настройки Windows 11, пояснили журналисты Windows Latest. Нужно открыть раздел «Приложения» и зайти в подраздел «Установленные приложения» — именно там находятся эти программы.

Ранее издание Neowin обратило внимание на другую проблему: необязательное обновление Windows, вышедшее в сентябре, вызвало сбои в работе операционной системы. С ними столкнулись игроки в Battlefield 6 и Wardogs.