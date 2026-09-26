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Инсульт ускоряет рак мозга: ученые нашли причину в астроцитах

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Американские исследователи из Бейлоровского медицинского колледжа раскрыли механизм, объясняющий, почему ишемический инсульт часто приводит к агрессивному росту глиомы. Ученые проанализировали более 1,3 миллиона клеточных ядер и выяснили, что после инсульта меняется работа астроцитов — вспомогательных клеток нервной ткани.

Эпидемиологические данные показывают, что перенесенный инсульт повышает риск развития глиомы в три-семь раз. Для выяснения причин специалисты провели эксперименты на мышах, искусственно вызывая остановку кровообращения лазером. Это позволило создать модель опухоли и наблюдать за изменениями в реальном времени.

Выяснилось, что инсульт провоцирует появление особого типа астроцитов, которые привлекают в опухоль патогенные клетки микроглии и макрофаги. Причиной этого стала низкая активность гена SLC4A4, отвечающего за обмен ионов кальция. Активация этого гена в ходе опытов значительно замедлила рост рака у подопытных животных. Понимание этой связи поможет разработать новые методы лечения для пациентов с глиомой, чья выживаемость сейчас редко превышает 12–15 месяцев, сообщает "Самара Онлайн 24".

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