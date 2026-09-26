Экономика

Грузия в августе импортировала 348,1 тонны российской свинины

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Импорт российской свинины в Грузию в августе до...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Поставки свинины из России в Грузию в августе составили 348,1 тонны — рекордный показатель для этого месяца. Стоимость свежей, охлажденной и замороженной свинины, ввезенной за месяц, достигла $906,1 тыс.

Как свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии, которые проанализировал ТАСС, это в 5,9 раза больше, чем в августе прошлого года. За восемь месяцев общий объем импорта российской свинины в Грузию составил 1,9 тыс. тонн.

Всего в августе Грузия закупила 2,6 тыс. тонн свинины. Кроме России, поставщиками выступили Испания (31,7 тонны), Германия (29,4 тонны) и Аргентина (28,1 тонны).

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