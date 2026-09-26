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В древнейшей пустыне нашли зубы предков капибар: Атакама была зеленой

Служба новостей Автор статьи
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Пустыня Атакама, считающаяся одним из самых сухих мест на планете, миллионы лет назад была покрыта пышной растительностью. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного международной группой ученых.

Главным доказательством стал окаменелый зуб, обнаруженный в формации Баия-Иглес. Анализ показал, что он принадлежал представителю рода Cardiatherium — животному, близкому к современным капибарам. Поскольку нынешним капибарам жизненно необходимы вода и густая растительность, находка указывает на существование здесь древних болотистых ландшафтов. Подтверждением служат также ископаемые остатки пальм, найденные в тех же слоях грунта.

Результаты работы, опубликованные в Scientific Reports, указывают на то, что девять миллионов лет назад прибрежная зона современной Чили представляла собой сеть пресноводных водоемов. Исследователи отмечают, что один зуб не делает всю пустыню «зеленой», но меняет представление о климате позднего миоцена. Изучение того, как древние влажные территории превратились в камень и песок, поможет понять механизмы изменения климата в будущем, сообщает "Самара Онлайн 24".

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