Новости Казани

Незаконное закрытие мотосезона в Казани обернется штрафами

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Неофициальное закрытие мотосезона, намеченное на 26 сентября, может обернуться для его участников крупными штрафами. О рисках такой поездки предупредили в ГАИ Казани, сообщив, что сбор мотоциклистов на Площади Тысячелетия активно обсуждали в соцсетях, но в администрацию города ни одного уведомления о мероприятии так и не поступило.

Ответственность за несанкционированный мотопробег предусмотрена серьезная. Организаторам придется заплатить до 30 000 рублей, рядовые участники рискуют суммой до 20 000 рублей, а за вовлечение в поездку несовершеннолетних штраф достигает 50 000 рублей.

Кроме того, в городе усилят контроль за дорожным движением. Сотрудники Госавтоинспекции будут внимательнее следить за обстановкой на улицах, чтобы не допустить неорганизованной колонны мотоциклов в центре Казани.

В ГАИ настоятельно рекомендовали организаторам отказаться от проведения акции. Такой шаг, по словам автоинспекторов, позволит избежать административной ответственности и проблем с законом для всех, кто планировал выехать на площадь.

Уведомление о мероприятии — обязательное условие для любого массового сбора транспорта. В данном случае его не подавали, поэтому поездка изначально считается незаконной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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