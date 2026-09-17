WSJ: В КНР миллиардеру грозит суд за выкуп $4,5 млн за невесту

Основатель криптовалютной платформы Tron Джастин Сан подал иск к китайской актрисе Цзин Тянь. Он требует вернуть 4,5 млн долларов, которые, по его словам, были переданы в качестве выкупа за невесту, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, суд принял заявление к производству. Сан утверждает, что собирался вступить в брак с актрисой.

Отношения, как следует из материала, прекратились после того, как Цзин Тянь запросила 50 млн долларов на процедуру суррогатного материнства в США. Миллиардер отказался перечислять эту сумму.

Сан заявил, что при принятии решения опирался на рекомендацию модели искусственного интеллекта Claude.

Цзин Тянь в социальной сети Weibo написала, что «никогда не продаст свою любовь за деньги». Представители студии актрисы сообщили, что будут действовать в рамках законных процедур.

Также они заявили о намерении противостоять попыткам использовать репутацию артистки в личных целях.

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Тлеш Мамахатов в комментарии РБК отметил, что китайские суды нередко поддерживают истца, если брак не был заключен, а факт передачи выкупа подтвержден.

По словам эксперта, если пара жила вместе или у нее родился ребенок, вернуть такие средства становится невозможно.

Мамахатов также отметил, что власти КНР борются с мошенничеством, связанным с традицией «цайли», и защищают права женихов в подобных спорах.

Если суд удовлетворит иск, Джастин Сан сможет вернуть переданные средства. При этом эксперт не исключил, что публичный конфликт может быть частью пиар-кампании миллиардера.

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