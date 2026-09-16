Стоит заговорить о молодых сотрудниках, и разговор быстро сводится к одним и тем же претензиям. Зумеры якобы не умеют терпеть, слишком много требуют, легко меняют работу и ждут быстрого признания. За этими упрёками часто не замечают самих молодых людей, которые учатся, работают и пробуют себя в разных профессиях.

В театре отношение к работе проверяется быстро. Здесь нужно регулярно приходить на репетиции, учить текст, работать с голосом и телом, принимать замечания и каждый раз заново собирать роль. В камерном зале зрители находятся в нескольких шагах и замечают любую фальшь.

В труппе казанского театра «СДВИГ» сегодня работают люди с совершенно разным опытом. Одни пришли из студенческого театра, другие успели получить техническое образование, поработать в балете или пройти путь от гардероба до сцены.

Редакция ProKazan побывала в камерном театре «СДВИГ» и познакомилась с его молодыми актёрами. Они рассказали о первых ролях, сложностях профессии, работе над собой и планах, которые пока только начинают воплощаться.

Милена Аминова: «После первого спектакля у меня текли слёзы от счастья»

— С детства я занималась танцами, окончила школу искусств по специальности «Хореография», а в школе участвовала в театральных постановках. Однажды педагог заметила меня и предложила попробовать себя на сцене.

Позже я поступила в Казанский государственный энергетический университет на техническое направление и узнала о студенческом театре «Сдвиг по фазе». Увидела выступление коллектива и сразу поняла, что хочу быть там. В итоге все четыре года учёбы играла в этом театре.

В конце второго курса мне предложили роль Лены в «Самозванце». Сообщение пришло буквально перед моим выходом в детском спектакле. После первого показа закрылся занавес, и у меня потекли слёзы от счастья. Я много лет занималась танцами и не думала, что однажды окажусь в драматическом спектакле как актриса.

Сейчас я играю в «Самозванце», «Сердце Луиджи» и «Маскараде». Мои героини сильно отличаются. Нина получилась чистой и невинной, а Изабель уже многое пережила. Подобного жизненного опыта у меня, к счастью, не было, поэтому приходится подробно продумывать её прошлое, характер и обстоятельства. Особенно важен взгляд, через который зритель должен увидеть внутреннюю жизнь персонажа.

К своей игре я отношусь критично. Не могу вспомнить спектакль, после которого мне понравилось бы абсолютно всё. Даже когда зрители и коллеги хвалят роль, я всё равно замечаю моменты, которые хочется сыграть точнее.

Первые шаги на сцене: Александр, Азат, Альвар и Руфина

У каждого из ребят свой путь в театр. Александр Баткаев приехал в Казань из Астрахани пять лет назад, а около года назад всерьёз погрузился в актёрскую профессию. Азат Галямов родом из Нурлата и уже три года занимается театром.

Руфина приехала из Уральска. Ей 19 лет, она учится на третьем курсе Казанского государственного энергетического университета и играет в студенческом театре «Сдвиг по фазе». В театр «СДВИГ» она пришла вместе с другими молодыми актёрами в прошлом году. Теперь учёбу приходится совмещать с репетициями и выступлениями.

Альвар Сунгатов вырос в Казани и с театром знаком давно. Сначала он пять лет работал в гардеробе, затем освоил световой пульт и начал сопровождать спектакли. Со временем работа за кулисами привела его на сцену.

Первой серьёзной постановкой для ребят стал «Маскарад». Актёры признаются, что первые месяцы прошли не совсем гладко. Справляться приходилось со страхом, внутренней зажатостью и собственными ошибками. Полностью избавиться от волнения перед выходом пока не получается, но сами ребята считают, что оно должно оставаться.

Работа над ролью заставляет менять привычное поведение, движения и реакции. Иногда на сцене приходится поступать так, как человек никогда не решился бы в обычной жизни. По словам Альвара, поиск новых качеств внутри себя стал одной из самых интересных частей профессии.

Дальнейшие планы у актёров разные. Александр хотел бы ездить с театром «СДВИГ» на фестивали и гастроли. Азату интересен кинематограф. Попробовать себя в кино хочет и Руфина, которая уже побывала на встрече с московским специалистом по кастингам и узнала, как начинающим артистам искать первые проекты.

Альвар мечтает о мюзиклах, где сможет объединить актёрскую игру и музыку. Он владеет более чем десятью инструментами, среди которых струнные, духовые, клавишные и перкуссия.

Профильного театрального образования пока нет ни у одного из ребят. Практику они получают на репетициях и спектаклях, но в будущем хотят пройти курсы или поступить к хорошему мастеру.

Мы пока совсем зелёные и только начинаем понимать профессию. Хочется чаще бывать в театре, получать новые роли, набираться опыта и постепенно расти вместе со «СДВИГом».

Мария Антонова: как балет стал основой для драматической сцены

— Я родом из Новосибирска. С десяти лет училась в хореографическом училище, а после выпуска два года работала артисткой балета на крупной российской сцене. Балет дал мне дисциплину и умение выдерживать большие нагрузки.

Позже я сменила профессию и поступила во ВГИК, в мастерскую Владимира Александровича Грамматикова. Поступила с первого раза, и четыре года обучения считаю одним из самых счастливых периодов жизни. Там появилась актёрская база, на которой строится всё, что я делаю сейчас.

В Казань я переехала по семейным обстоятельствам. Сначала побывала в нескольких театрах, а в «СДВИГе» почувствовала возможность для творческой реализации. Здесь на прослушивании не требовали длинных отрывков. Достаточно было познакомиться, рассказать о сыгранных ролях и своём образовании.

Моя первая роль началась со съёмки видео для «Самозванца». Снимали при морозе ниже тридцати градусов, в лёгких костюмах. Репетиции тоже проходили в напряжённом ритме, потому что параллельно актёры играли сказки в Ратуше. Сейчас в «Самозванце» у меня роль учительницы, в «Маскараде» я играю Нину, а недавно ввелась в «Сердце Луиджи» на роль Дианы.

Самый сильный контраст с балетом я ощутила в близости зрителя. Ты слышишь дыхание зала и чувствуешь присутствие людей почти физически, но при этом нужно держать четвёртую стену. Сначала это было непривычно и трудно, потому что хочется общаться со зрителем глаза в глаза, а приходится сохранять дистанцию.

Планы на сезон простые: любить своё дело, вводиться в новые спектакли и развивать собственные идеи. Для меня театр давно стал образом жизни, поэтому даже без постоянной площадки я продолжу искать новые коллективы и проекты.

Виктория Трофимова: от прикладной математики к роли, после которой трудно выдохнуть

— Я родилась и живу в Казани. Окончила энергетический университет по специальности «Прикладная математика», по образованию инженер и программист. Два года работала по специальности, но поняла, что это не моё.

В театр я пришла через студенческий коллектив «Сдвиг по фазе». Раньше актёрским мастерством не занималась, хотя сцену любила всегда.

В театр «СДВИГ» меня пригласили во время смены актёрского состава. Я прошла пробы и была безумно счастлива, когда стала частью театра. Сейчас у меня идёт уже пятый театральный сезон. На пробах я была уверена, что выберут вторую девушку, которая казалась мне опытнее и талантливее. Поэтому отпустила все мысли и решила просто повеселиться на сцене. В итоге мы поймали контакт с режиссёром, и роль досталась мне.

В «Самозванце» я играю Лену, девушку главного героя. Ей восемнадцать лет, она приехала из деревни, плохо говорит на русском, не умеет одеваться, красит фиолетовые тени и делает огромные кудрявые хвосты.

В «Маскараде» у меня роль служанки. Глубина этого персонажа родилась уже во время работы над спектаклем. Вместе с режиссёром мы постепенно придумывали её внутреннюю историю, искали характер, голос и движения.

Эта роль стала для меня настоящим преодолением. В спектакле много сложных перестановок, переодеваний и смен образов, поэтому к финалу устаёшь физически. Но я безумно люблю свою героиню и каждый раз с удовольствием выхожу в этом образе на сцену. Все сложности только делают работу над ним интереснее.

Помимо театра я занимаюсь видеосъёмкой, монтажом и другими творческими проектами. Пробую себя в разных направлениях, но театр меня покорил окончательно.

В репертуаре «СДВИГа» я хотела бы сыграть Марию в «Серёже очень тупом». Для меня этот спектакль связан с личным переживанием. Когда выпускалась премьера, в моей семье произошло несколько несчастий. Я пришла в зал в тяжёлом состоянии, а постановка заставила меня одновременно плакать и смеяться. Образ Марии запомнился особенно сильно, и сыграть её до сих пор остаётся моей мечтой.

Новый сезон «СДВИГ» начал с новых лиц, новых вводов и желания двигаться дальше. За десять лет у театра сложился свой зритель и свой репертуар, а теперь появляется пространство для следующего шага. Если давно хотелось выбраться в театр или познакомиться со «СДВИГом», одиннадцатый сезон для этого подходящий повод.

Камерный театр «СДВИГ»

Адрес: ул. Лобачевского, 11/27

Телефон: +7 (963) 122-67-12

Почта: sdvigteatr@gmail.com Актуальное расписание спектаклей можно посмотреть на сайте театра.

театр СДВИГ Казань, камерный театр СДВИГ, театр СДВИГ Лобачевского, новый сезон театра, 11 сезон театра, актёры театра СДВИГ, труппа театра СДВИГ, спектакли СДВИГ, репертуар театра СДВИГ, что посмотреть в Казани, куда сходить в Казани, театр Казань, лучшие театры Казани, камерный театр Казань, театральная Казань, премьеры театра Казань, актёры Казань, интервью с актёрами, закулисье театра, как готовятся к сезону в театре, Мария Антонова актриса, Виктория Трофимова актриса, Милена Аминова актриса, Самозванец спектакль, Маскарад спектакль, Сердце Луиджи спектакль, Серёжа очень тупой спектакль, театр СДВИГ адрес, театр СДВИГ контакты, расписание спектаклей СДВИГ, билеты в театр СДВИГ