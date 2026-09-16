Туристы из РФ сняли вопрос, чего стоит бояться на отдыхе в Абхазии

Абхазия в 2026 году стала одним из направлений, которое россияне рассматривают вместо отдыха на российском побережье Черного моря. Часть туристов выбрала соседнюю республику из-за происшествий и угроз на российских курортах, пишет MSK1.RU.

Российские турагенты отмечают рост спроса на путевки в Абхазию, особенно на сентябрь и октябрь. При этом отдых стал дороже, чем годом ранее.

Статистика показывает более сложную картину. В июне власти ожидали до 2 млн туристов по итогам года, однако к началу августа показатели оказались ниже прогнозов. С 1 января по 1 августа Абхазию посетили 660 тыс. человек, сообщил министр туризма республики Астамур Логуа. По данным Ассоциации туроператоров России, после рекордного 2025 года турпоток снизился на 7%.

На ситуацию повлияли несколько обстоятельств. В начале года Россия ввела требование о заграничном паспорте для детей до 14 лет при пересечении границы. Перед туристическим сезоном родителям с детьми снова разрешили въезжать в Абхазию по свидетельству о рождении.

Еще одним фактором стала нестабильная работа аэропорта Сочи. Весной вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорил, что многие туристы использовали его как пересадочный пункт по дороге в Абхазию. Из-за режима «Ковер» и отмен рейсов часть отдыхающих выбрала другие направления.

В Абхазии также есть аэропорт. Международным рейсом туда можно добраться, но на практике самолет может задержаться на пять-семь часов. Ограничения на полеты на юге и в центре России регулярно приводят к задержкам, в том числе на рейсах в Сухум.

Цены на отдых заметно отличаются

Стоимость путевки на шесть ночей начинается примерно от 25 тыс. рублей на человека и может доходить до 150 тыс. рублей.

Гид Астамур рассказал, что отдыхающих стало в разы меньше, чем в 2025 году. По его словам, одна из причин — проблемы с работой аэропорта Сочи, через который часть туристов добиралась до Абхазии. При этом местные жители надеются, что сезон еще продолжится.

Таксист Астан связал ситуацию также с топливным кризисом. По его словам, в августе возникали проблемы с бензином, из-за чего люди стояли в пробках и очередях. Похожая ситуация наблюдалась и в Сочи. Сейчас, как утверждает водитель, вопрос с топливом решен.

Туристов в республике ждут

Водитель Бесик отметил, что гостей из России в Абхазии ждут. По его словам, с каждым годом отдыхающих становится больше. При этом местные жители просят туристов соблюдать правила поведения и законы. В частности, в Абхазии запрещено ходить в купальниках за пределами пляжа.

Елена из Макеевки приехала в Абхазию впервые. Раньше она с мужем отдыхала в Крыму, но теперь добираться туда, по ее словам, стало сложнее и опаснее. Поэтому семья решила выбрать Абхазию, где, как считает туристка, спокойнее.

Николай из станицы Каневской также приехал впервые за долгое время. Он объяснил выбор тем, что отдых в Абхазии, по его мнению, лучше и дешевле, чем в Сочи.

Как добраться самолетом

Альтернативой сухопутной границе стал международный аэропорт в Сухуме. Ежедневно туда прибывают четыре рейса: два из Москвы, по одному из Самары и Казани. Реже аэропорт принимает самолеты из Уфы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска.

После прилета россияне проходят паспортный контроль. Затем туристам приходится решать вопрос с дорогой до места отдыха. Таксисты у аэропорта предлагают поездки по завышенным ценам. Например, за дорогу до Нового Афона могут попросить 10 тыс. рублей. Поэтому транспорт лучше продумать заранее.

Уровень сервиса различается

В бюджетных отелях завтрак может ограничиваться кашей. При этом туристы жалуются и на случаи ротавирусной инфекции. Однако такая ситуация встречается не везде. В некоторых гостиницах предлагают трехразовое питание с выбором салатов, гарниров и мясных блюд. Ассортимент называют простым, но свежим.

Елена из Макеевки рассказала, что пожалела о выборе Абхазии после того, как узнала о проблемах с канализацией, выходящей в море. По ее словам, после купания она и ее спутники несколько дней болели ротавирусом. Аналогичные жалобы были у Николая из Каневской.

Особенности местного сервиса заметны и в общепите. В Гудауте в кафе у центрального пляжа не оказалось туалета. Официант предложила посетителям воспользоваться городским туалетом через дорогу. Он был платным и находился в плохом состоянии.

При этом кафе и ресторанов в городах достаточно. Свободные места есть, а цены в целом называют доступными. На фоне московских цен еда и напитки кажутся недорогими.

Туристам предлагают дегустации и покупки

По дороге к озеру Рица отдыхающих часто завозят на ярмарки фермерских продуктов. Там предлагают попробовать сыр, вино и колбасы. Также туристов могут привезти на пасеку или к точке продажи горного меда.

Отказаться от дегустаций бывает сложно. После проб предлагают купить продукцию. При этом продавцы не всегда рассказывают об ограничениях на вывоз. На одной из фермерских ярмарок Руслан утверждал, что вино и мед можно вывозить без маркировки.

На самом деле мед, сыр и колбасу в заводской упаковке можно вывезти в объеме не более 1 кг на человека. Вина разрешено вывозить не более 3 л. Домашнюю продукцию без маркировки, включая мед, алкоголь, мясо и молочные продукты, вывозить нельзя.

Фермерские продукты лучше употреблять на месте. Если попросить чек, продавцы могут предложить обойтись без него, объясняя это тем, что для домашней продукции документ не нужен.

Гид Астамур признал, что в некоторых случаях местные жители пытаются хитрить. Он посоветовал заранее уточнять все условия.

По дороге к Рице туристам также предлагают сфотографироваться на коне, с павлином у Голубого озера или с орлом на руке. Это называют одной из привычных частей туристической Абхазии.

В Абхазии пригодится умение торговаться

Путешественникам советуют ехать с человеком, который знает местные цены и умеет торговаться. Иначе можно потратить лишние деньги уже после выхода из аэропорта.

Например, экскурсия через отель может стоить 4,5 тыс. рублей с человека. В программу входят дегустация на ферме, входной билет в заповедную зону, посещение Новоафонского монастыря, Голубого озера, Черниговского ущелья, термальных источников Амза, Абхазского застолья, Молочного водопада и «города-призрака» Акармара.

При этом возле многих отелей и пляжей работают палатки с экскурсиями. В большинстве случаев набор маршрутов почти такой же, но цена может быть около 2,4 тыс. рублей на человека. Если назвать стоимость у конкурентов, цену иногда снижают до 2,2 тыс. или даже до 2 тыс. рублей.

Фермерскую еду в туристических местах покупать не рекомендуют. Дегустировать можно, но за продуктами лучше идти на местный рынок. Там продают фрукты, овощи, колбасы, сыр и вино, а цены ниже, чем в палатках в туристических зонах.

На связи сэкономить трудно

Роуминг в Абхазии может обойтись дорого. Местная сим-карта стоит около 1,2 тыс. рублей, независимо от срока поездки. Безлимитный интернет стоит примерно 1,6 тыс. рублей. Сотрудница салона связи сказала, что местные жители платят по тем же тарифам, дополнительных наценок для туристов нет.

В аэропорту сим-карты дороже: цены начинаются от 2,5 тыс. рублей. Поэтому покупать их лучше в официальном салоне в городе, где проходит отдых.

Связь работает почти везде — в городах, у моря и в горах. В кафе и ресторанах есть беспроводной интернет. Возле озера Рица установлены лавочки с разъемами для зарядки смартфонов.

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