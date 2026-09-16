Оладьи пышные на сковороде, а на тарелке становятся плоскими: что делают с тестом слишком долго
ПроКазань
На сковороде оладьи выглядят почти идеально: быстро поднимаются, становятся высокими и покрываются румяной корочкой. Но стоит переложить их на тарелку, как объем заметно уменьшается. Небольшое оседание после жарки нормально, однако если пышные оладьи превращаются почти в плоские лепешки, стоит обратить внимание на приготовление теста.
Одна из частых причин — его слишком долго и активно перемешивают после добавления муки и соды или разрыхлителя. Для оладий добиваться идеально гладкой массы длительным взбиванием не требуется. Гораздо важнее быстро соединить продукты и вовремя отправить тесто на сковороду.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После муки перемешиваю тесто только до исчезновения сухих участков. Небольшая неоднородность меня не пугает. А после короткого отдыха стараюсь вообще лишний раз массу не тревожить».
Что понадобится
кефир — 250 мл;
пшеничная мука — 220–240 г;
яйцо — 1 шт.;
сахар — 1 ст. л.;
сода — 0,5 ч. л.;
соль — щепотка;
растительное масло — для жарки.
Кефир лучше использовать не ледяной. Его можно заранее достать из холодильника, чтобы продукты были примерно комнатной температуры.
Как приготовить пышные оладьи
Соедините жидкие продукты. Смешайте яйцо, сахар, соль и кефир. Сильно взбивать массу не нужно.
Подготовьте муку. Соедините ее с содой и постепенно добавьте к жидкой смеси.
Быстро замесите тесто. Работайте венчиком или ложкой только до того момента, когда сухая мука перестанет быть заметна. Консистенция должна получиться густой: тесто медленно сползает с ложки, а не льется струей.
Оставьте на 10 минут. За это время мука впитает влагу, а масса станет более однородной. После отдыха интенсивно перемешивать ее повторно не стоит.
Разогрейте сковороду. Налейте немного растительного масла и установите средний нагрев.
Выкладывайте тесто ложкой. Аккуратно набирайте его с края миски, не перемешивая всю массу перед каждой новой партией.
Обжарьте с двух сторон. Первую сторону готовьте примерно 2–3 минуты. Когда снизу появится корочка, а сверху начнут образовываться пузырьки, переверните и доведите вторую сторону до румяности.
Почему долгое перемешивание мешает
После соединения муки с жидкостью начинается формирование клейковины. Если долго и энергично работать венчиком, тесто становится более тягучим. Для некоторых видов выпечки это полезно, но нежным оладьям такая структура не нужна.
Есть и другая причина не затягивать процесс. После добавления соды в кислую среду кефира начинается реакция с образованием газа. Именно пузырьки помогают тесту увеличиваться при нагревании. Поэтому готовую массу не стоит долго взбивать и многократно перемешивать перед жаркой.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Самая частая ошибка у меня раньше была перед второй партией: я снова тщательно перемешивала всю миску. Теперь просто аккуратно набираю тесто ложкой — так следующие оладьи получаются не хуже первых».
Важно и хорошо пропечь середину. Если оладьи слишком толстые, а огонь сильный, поверхность быстро зарумянится, пока внутри тесто останется влажным и неустойчивым. После снятия со сковороды такая структура действительно быстрее опадает.
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