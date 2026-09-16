Кулинария

Оладьи пышные на сковороде, а на тарелке становятся плоскими: что делают с тестом слишком долго

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Оладьи могут быть пышными на сковороде, а после...

ПроКазань

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На сковороде оладьи выглядят почти идеально: быстро поднимаются, становятся высокими и покрываются румяной корочкой. Но стоит переложить их на тарелку, как объем заметно уменьшается. Небольшое оседание после жарки нормально, однако если пышные оладьи превращаются почти в плоские лепешки, стоит обратить внимание на приготовление теста.

Одна из частых причин — его слишком долго и активно перемешивают после добавления муки и соды или разрыхлителя. Для оладий добиваться идеально гладкой массы длительным взбиванием не требуется. Гораздо важнее быстро соединить продукты и вовремя отправить тесто на сковороду.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После муки перемешиваю тесто только до исчезновения сухих участков. Небольшая неоднородность меня не пугает. А после короткого отдыха стараюсь вообще лишний раз массу не тревожить».

Что понадобится

  • кефир — 250 мл;

  • пшеничная мука — 220–240 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • сода — 0,5 ч. л.;

  • соль — щепотка;

  • растительное масло — для жарки.

Кефир лучше использовать не ледяной. Его можно заранее достать из холодильника, чтобы продукты были примерно комнатной температуры.

Как приготовить пышные оладьи

  1. Соедините жидкие продукты. Смешайте яйцо, сахар, соль и кефир. Сильно взбивать массу не нужно.

  2. Подготовьте муку. Соедините ее с содой и постепенно добавьте к жидкой смеси.

  3. Быстро замесите тесто. Работайте венчиком или ложкой только до того момента, когда сухая мука перестанет быть заметна. Консистенция должна получиться густой: тесто медленно сползает с ложки, а не льется струей.

  4. Оставьте на 10 минут. За это время мука впитает влагу, а масса станет более однородной. После отдыха интенсивно перемешивать ее повторно не стоит.

  5. Разогрейте сковороду. Налейте немного растительного масла и установите средний нагрев.

  6. Выкладывайте тесто ложкой. Аккуратно набирайте его с края миски, не перемешивая всю массу перед каждой новой партией.

  7. Обжарьте с двух сторон. Первую сторону готовьте примерно 2–3 минуты. Когда снизу появится корочка, а сверху начнут образовываться пузырьки, переверните и доведите вторую сторону до румяности.

Почему долгое перемешивание мешает

После соединения муки с жидкостью начинается формирование клейковины. Если долго и энергично работать венчиком, тесто становится более тягучим. Для некоторых видов выпечки это полезно, но нежным оладьям такая структура не нужна.

Есть и другая причина не затягивать процесс. После добавления соды в кислую среду кефира начинается реакция с образованием газа. Именно пузырьки помогают тесту увеличиваться при нагревании. Поэтому готовую массу не стоит долго взбивать и многократно перемешивать перед жаркой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Самая частая ошибка у меня раньше была перед второй партией: я снова тщательно перемешивала всю миску. Теперь просто аккуратно набираю тесто ложкой — так следующие оладьи получаются не хуже первых».

Важно и хорошо пропечь середину. Если оладьи слишком толстые, а огонь сильный, поверхность быстро зарумянится, пока внутри тесто останется влажным и неустойчивым. После снятия со сковороды такая структура действительно быстрее опадает.

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