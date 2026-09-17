Татарстанцам обещают дождь утром и до +18 днем
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В Татарстане сегодня прогнозируется переменная облачность. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики. Утром местами пройдет кратковременный дождь, не исключена гроза. В отдельных районах возможен туман.
Днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет северным и северо-западным, его скорость составит 6—11 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется от +13 до +18 градусов.
Синоптики отмечают, что утренние часы могут быть влажными и туманными. Однако днем погода станет более спокойной: дождей практически не будет.
Максимальные значения температуры воздуха днем достигнут +18 градусов. Минимальные составят +13.
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