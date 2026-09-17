Яблоки начали портиться у бочков: вырезаю лишнее и запекаю под хрустящей крошкой — получается быстрый крамбл

Осенью яблок дома часто оказывается больше, чем удается съесть свежими. Через несколько дней на отдельных плодах появляются вмятины и размягченные участки. Если яблоко не заплесневело и не имеет других признаков порчи, поврежденную часть можно удалить, а хорошую мякоть сразу пустить в выпечку.

Один из самых простых вариантов — яблочный крамбл. Замешивать и раскатывать тесто не придется: кусочки фруктов отправляются в форму, а сверху закрываются рассыпчатой смесью из муки, масла и сахара.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для крамбла специально выбираю яблоки, которые нужно использовать первыми. Все сомнительные участки срезаю с запасом, а хорошую плотную мякоть нарезаю довольно крупно — тогда после духовки она не превращается в пюре».

Что понадобится

яблоки — 600 г очищенной мякоти;

пшеничная мука — 120 г;

сливочное масло — 80 г;

сахар — 70 г;

овсяные хлопья — 50 г;

корица — 0,5–1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль — щепотка.

Количество сахара можно немного уменьшить, если яблоки сами по себе сладкие.

Как приготовить яблочный крамбл

Переберите яблоки. Удалите сердцевины, вмятины и размягченные места. Плоды с плесенью или явными признаками порчи для такого десерта не используйте. Нарежьте мякоть. Сделайте кусочки размером примерно 2–3 см. Смешайте их с лимонным соком, корицей и примерно столовой ложкой сахара. Переложите в форму. Распределите яблоки слоем примерно 3–4 см. Сильно утрамбовывать их не нужно. Приготовьте крошку. Смешайте муку, овсяные хлопья, оставшийся сахар и щепотку соли. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Перетрите руками. Должна получиться неоднородная крупная крошка. Не вымешивайте ее до состояния обычного теста. Закройте яблоки. Равномерно распределите крошку сверху, но не прижимайте ее ложкой. Запекайте. Поставьте форму в разогретую до 190 °C духовку примерно на 25–30 минут. Верх должен стать золотистым, а яблочный сок — слегка кипеть по краям.

Как получить действительно хрустящий верх

Главное отличие крамбла от обычного пирога — рассыпчатая корочка. Поэтому сливочное масло должно оставаться холодным до формирования крошки. Если долго разминать смесь теплыми руками, масло растает, соединит муку и сахар, и сверху получится более плотный пласт.

Сами яблоки тоже не стоит слишком сильно измельчать. Мелкие кусочки быстрее выпускают сок и развариваются, из-за чего нижняя часть крошки сильнее намокает.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Крошку никогда не приминаю поверх яблок. Просто рассыпаю ее неровным слоем: выступающие кусочки лучше подрумяниваются, и получается тот самый контраст мягких яблок и хрустящего верха».

После духовки крамблу полезно оставить на 10–15 минут. Фруктовый сок немного загустеет, а крошка сохранит выраженную текстуру. Есть десерт можно теплым или полностью остывшим.

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