Батон начал черстветь: не сушу сухари — заливаю простой смесью и готовлю завтрак на всю семью

Если батон начал черстветь, превращать его в сухари необязательно. Из нескольких вчерашних ломтиков можно приготовить горячий завтрак сразу на всю семью: достаточно уложить хлеб в форму и залить смесью из молока и яиц.

В отличие от обычных гренок, стоять у сковороды и обжаривать каждый кусочек не придется. Батон впитывает заливку, внутри становится мягким, а сверху появляется румяная корочка. Особенно удобно использовать хлеб, который уже подсох, но еще не стал совсем твердым.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Вчерашний батон для такой запеканки подходит даже лучше свежего. Он хорошо забирает молочную смесь, но не превращается в кашу сразу после заливки».

Что понадобится

батон — 300–350 г;

молоко — 400 мл;

яйца — 3 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

сливочное масло — 20 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

корица — по желанию.

По вкусу можно добавить горсть изюма или нарезанное яблоко, но и без дополнительных ингредиентов получается полноценная сладкая запеканка к чаю.

Как приготовить завтрак из черствого батона

Нарежьте хлеб. Сделайте ломтики толщиной примерно 1,5–2 см. Если батон уже нарезан, просто отделите нужное количество кусочков. Подготовьте форму. Смажьте дно и бортики небольшим количеством сливочного масла. Плотно уложите хлеб в один или два слоя. Сделайте заливку. Смешайте яйца, молоко, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Сильно взбивать массу не требуется — достаточно добиться однородности. Залейте батон. Равномерно распределите смесь по хлебу. Особенно сухие кусочки слегка прижмите лопаткой, чтобы они тоже пропитались. Оставьте на 10 минут. За это время подсохший мякиш впитает часть жидкости. Свежему батону потребовалось бы меньше времени. Добавьте масло. Разложите сверху небольшие кусочки оставшегося сливочного масла. При желании посыпьте корицей. Запекайте. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25–30 минут. Верх должен подрумяниться, а яичная заливка в середине — полностью схватиться.

Почему вчерашний батон здесь удобнее свежего

Свежий хлеб содержит достаточно собственной влаги и очень быстро размокает в молочной смеси. Если передержать его в заливке, отдельные ломтики могут практически исчезнуть и превратиться в однородную массу.

Подсохший мякиш впитывает больше жидкости и при этом лучше сохраняет структуру. После духовки получается контраст: мягкая пропитанная середина и более румяный верх.

Не стоит, однако, увеличивать количество молока, пытаясь размочить очень твердый хлеб. Если жидкости окажется слишком много, нижняя часть запеканки останется мокрой даже тогда, когда поверхность уже хорошо подрумянится.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Перед тем как доставать форму, слегка нажимаю ложкой на середину. Если там еще заметна жидкая заливка, оставляю завтрак в духовке еще на несколько минут. Одна румяная корочка сверху о готовности не говорит».

После духовки запеканке лучше постоять 5–10 минут. За это время она немного уплотнится и будет проще делиться на порции. Подать ее можно с вареньем, сметаной, ягодами или просто к горячему чаю.

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