Разрезанная тыква лежит в холодильнике и сохнет: превращаю остаток в густую начинку для лепешек

После супа или запекания нередко остается большой кусок тыквы, который несколько дней занимает полку холодильника. Срез постепенно подсыхает, а готовить еще одно большое блюдо уже не хочется. Такой остаток удобно пустить на начинку для горячих лепешек.

Тыкву достаточно натереть и приготовить на сковороде до мягкости, обязательно выпарив лишнюю влагу. Сыр сделает начинку более насыщенной и поможет ей держаться внутри тонкого теста.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для лепешек мне даже удобнее использовать небольшой остаток тыквы. Главное — не перекладывать начинку на тесто сразу после тушения. Сначала довожу ее до густоты и полностью остужаю».

Что понадобится

Для теста:

пшеничная мука — 300 г;

кефир — 180 мл;

растительное масло — 1 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

очищенная тыква — 350–400 г;

твердый сыр — 120 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

сливочное масло — 15 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Как приготовить лепешки с тыквой

Замесите тесто. Соедините кефир, соль и растительное масло. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Оставьте его под миской примерно на 15 минут. Подготовьте тыкву. Срежьте подсохшую поверхность, если она стала жесткой. Оставшуюся мякоть очистите и натрите на крупной терке. Приготовьте начинку. На сливочном масле обжарьте мелко нарезанный лук 2–3 минуты. Добавьте тыкву и готовьте без крышки примерно 7–10 минут. Выпарите жидкость. Начинка должна стать мягкой, но не водянистой. Если на дне сковороды остается сок, продолжайте готовить еще несколько минут без крышки. Затем остудите и смешайте с тертым сыром. Сформируйте лепешки. Разделите тесто на 6 частей. Каждую раскатайте, положите в центр начинку, соберите края сверху и тщательно защипните. Осторожно расплющите заготовку до толщины примерно 1 см. Обжарьте. Готовьте на сухой или слегка смазанной маслом сковороде на умеренном огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны. Дайте немного постоять. Готовые лепешки сложите стопкой и прикройте полотенцем на 5 минут — тесто станет мягче.

Почему тыквенную начинку важно готовить без крышки

В тыкве достаточно собственной влаги. Если тушить натертую мякоть под крышкой, сок практически не испаряется и начинка получается слишком мокрой. Внутри закрытой лепешки эта жидкость может размочить тесто и затруднить его прожаривание.

Поэтому тыкву лучше готовить на широкой сковороде без крышки. Перед добавлением сыра масса должна быть густой: если провести лопаткой по дну, освободившаяся дорожка не должна сразу заполняться жидкостью.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Горячую начинку в тесто не кладу. Пока она остывает, испаряется еще немного влаги, а сыр после добавления не превращается сразу в жидкую массу».

Для рецепта подойдет тыква, которая нормально хранилась в холодильнике и лишь немного подсохла на срезе. Если появились плесень, неприятный запах, слизь или выраженные признаки порчи, использовать такой остаток уже не стоит.

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