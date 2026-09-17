В РПЦ раскрыли, чем грозит выбрасывание временного креста с могилы

Православным верующим объяснили, как поступить с временным деревянным крестом после установки памятника на могиле. По словам священника Антония Русакевича, такой крест не следует просто выбрасывать, пишет ИА «Кулик».

Священник отметил, что замену временного креста на постоянный памятник обычно проводят примерно через год после смерти человека. При этом у родственников часто возникает вопрос, что делать со старым деревянным крестом.

По православной традиции крест на могиле считается символом веры умершего и надежды на вечную жизнь. Поэтому, если есть возможность, Русакевич рекомендует оставить его на месте захоронения.

Если родственники решили заменить крест, его можно передать в храм, расположенный на кладбище. Там подскажут, как правильно поступить со святыней. При необходимости крест могут принять для дальнейшего использования.

Если сохранить крест на могиле или передать его в храм невозможно, священник допускает сжигание деревянного креста на территории кладбища. Пепел, по его словам, следует рассыпать на могиле.

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