Не у нас

В РПЦ раскрыли, чем грозит выбрасывание временного креста с могилы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Православным верующим объяснили, как поступить с временным деревянным крестом после установки памятника на могиле. По словам священника Антония Русакевича, такой крест не следует просто выбрасывать, пишет ИА «Кулик».

Священник отметил, что замену временного креста на постоянный памятник обычно проводят примерно через год после смерти человека. При этом у родственников часто возникает вопрос, что делать со старым деревянным крестом.

По православной традиции крест на могиле считается символом веры умершего и надежды на вечную жизнь. Поэтому, если есть возможность, Русакевич рекомендует оставить его на месте захоронения.

Если родственники решили заменить крест, его можно передать в храм, расположенный на кладбище. Там подскажут, как правильно поступить со святыней. При необходимости крест могут принять для дальнейшего использования.

Если сохранить крест на могиле или передать его в храм невозможно, священник допускает сжигание деревянного креста на территории кладбища. Пепел, по его словам, следует рассыпать на могиле.

Может быть интересно:

  1. Борщ получается рыжим, а не красным: почему свекла теряет цвет еще во время варки
  2. Яблоки уже никто не хочет есть: тушу с корицей и заворачиваю в лаваш — получается ленивый штрудель за 15 минут
  3. Груши начали темнеть и размягчаться: смешиваю с творогом и отправляю в духовку — необычный завтрак готов
  4. Яблоки начали портиться у бочков: вырезаю лишнее и запекаю под хрустящей крошкой — получается быстрый крамбл
  5. Разрезанная тыква лежит в холодильнике и сохнет: превращаю остаток в густую начинку для лепешек

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

22 часа назад

Туристы из РФ сняли вопрос, чего стоит бояться на отдыхе в Абхазии

Полезное

день назад

Интервью с экспертом: Михаил Виноградов, политолог, президент Фонда «Петербургская политика»

тараканы при какой температуре погибают

Кулинария

день назад

Фарша слишком мало для котлет на всю семью: добавляю один простой продукт — получается целая сковорода

Полезное

3 дня назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

инъекции липолитиков отзывы для лица в Москве

Не у нас

22 часа назад

В Варадеро прошли перемены: курорт опустел без россиян и иностранцев

Не у нас

день назад

Микроблогеры под прицелом: о недобросовестной конкуренции в запрещенных соцсетях

Кулинария

день назад

Оладьи пышные на сковороде, а на тарелке становятся плоскими: что делают с тестом слишком долго

Не у нас

2 часа назад

В РПЦ раскрыли, в каком порядке ставить свечи в храме

Не у нас

2 часа назад

Школьники увлеклись опасным трендом на прием противовирусных
Новости Татарстана
6 часов назад

Татарстанцам обещают дождь утром и до +18 днем

В Татарстане сегодня ожидается переменная облач...

Новости Татарстана

32 минуты назад

В Азнакаевском районе перевернулась иномарка: погиб 13-летний пассажир

Полезное

день назад

В Татарстане показали, как будет организовано голосование в медицинских учреждениях

Технологии

час назад

NEJM: у португалки выявили болезнь Помпе с увеличением языка

Кулинария

час назад

Картофельное пюре становится клейким: почему его нельзя готовить как обычное овощное пюре
Река Нокса под Казанью требует расчистки из-за ...
Новости Татарстана
9 часов назад

Река Нокса под Казанью требует расчистки из-за риска подтоплений

Технологии

2 часа назад

Apple Home сделала ИИ-функции камер платными: от $10 в месяц

Не у нас

2 часа назад

ЦСР: большинство туристов из Индии, Вьетнама, Турции хотят вернуться в РФ

Не у нас

2 часа назад

WSJ: В КНР миллиардеру грозит суд за выкуп $4,5 млн за невесту
Открытость как основа доверия избирателей: в Та...
Полезное
6 дней назад

Открытость как основа доверия избирателей: в Татарстане прошел форум «Мой голос»