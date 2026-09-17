Технологии

Эксперт: 5G на iPhone в России может появиться через несколько месяцев

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Внедрение 5G на устройствах Apple в России может занять несколько месяцев после того, как Минцифры и американская корпорация достигнут окончательных договоренностей. Такое предположение в беседе с «Абзацем» высказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

По его словам, вся необходимая инфраструктура и технические возможности для этого уже существуют. «Для этого не нужно глобально перестраивать архитектуру Apple, наша инфраструктура к этому тоже готова», — приводит «Абзац» слова Дворянского. Он добавил, что вопрос исключительно в договоренностях, а внедрение займет совсем небольшой срок — скорее всего, несколько месяцев.

Ранее в Минцифры сообщили, что пользователи продукции Apple стали еще на один шаг ближе к 5G: ведомство ведет переговоры с американской компанией о внедрении функции на устройствах в России. На прошлой неделе в стране запустили первые сети пятого поколения. Тогда в министерстве уточнили, что в ближайшее время 5G станет доступен на Android, а для владельцев iPhone все зависит от решения Apple.

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