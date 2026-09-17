Груши начали темнеть и размягчаться: смешиваю с творогом и отправляю в духовку — необычный завтрак готов

Спелые груши долго не лежат: сначала становятся мягкими возле хвостика и бочков, затем мякоть начинает темнеть. Если плоды еще не испортились, но для обычной нарезки уже слишком мягкие, их удобно использовать в творожной запеканке.

Сладкая груша позволяет положить меньше сахара, а творог превращает фруктовый десерт в сытный завтрак. Главное — учитывать сочность плодов: слишком много жидкости способно оставить середину запеканки влажной даже после появления румяной корочки.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Мягкие груши для запеканки подходят отлично, но самые водянистые части я не добавляю. Нарезанную мякоть сначала оставляю на несколько минут в миске, а выделившийся сок сливаю».

Что понадобится

творог — 500 г;

груши — 2–3 шт., примерно 300–350 г мякоти;

яйца — 3 шт.;

манная крупа — 3 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

сахар — 2–3 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

сливочное масло — для формы;

соль — щепотка;

корица — по желанию.

Как приготовить творожную запеканку с грушами

Переберите груши. Удалите сердцевины и поврежденные участки. Плоды с плесенью, неприятным запахом или другими признаками порчи использовать не стоит. Нарежьте мякоть. Сделайте небольшие кубики примерно по 1,5–2 см. Если груши очень сочные, слейте появившуюся жидкость. Приготовьте творожную основу. Соедините творог, яйца, сахар, сметану, ванильный сахар и щепотку соли. Добавьте манку. Перемешайте и оставьте массу на 15 минут, чтобы крупа успела впитать часть влаги. Положите груши. Аккуратно вмешайте примерно две трети кусочков. Остальные распределите сверху. При желании добавьте немного корицы. Отправьте в духовку. Переложите массу в смазанную форму и выпекайте при 180 °C около 35–45 минут. Края должны схватиться, а середина перестать быть жидкой. Не режьте сразу. Оставьте готовую запеканку минимум на 15–20 минут. При остывании она станет заметно плотнее.

Почему мягкие груши требуют внимания

Чем сильнее созрел плод, тем нежнее становится его мякоть. Во время запекания такие груши легко теряют форму и выделяют сок. Если одновременно взять влажный творог и положить много фруктов, середина блюда может получиться водянистой.

Поэтому свободную сыворотку из творога лучше предварительно слить, а количество сметаны не увеличивать. Дополнительная мука тоже не всегда спасает ситуацию: ее избыток делает нежную запеканку тяжелой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Груши не измельчаю в пюре. Небольшие кусочки гораздо интереснее ощущаются в готовой запеканке и выделяют меньше сока сразу в творожную массу».

Такой рецепт помогает использовать несколько переспевших груш без приготовления отдельного теста. Запеканку можно приготовить вечером и оставить в холодильнике — утром останется только нарезать ее на порции.

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