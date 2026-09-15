Кулинария

Фарша слишком мало для котлет на всю семью: добавляю один простой продукт — получается целая сковорода

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Если фарша осталось мало, увеличить количество ...

ПроКазань

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В упаковке осталось 300–350 граммов фарша — для обычных котлет на семью этого действительно немного. Но увеличивать объем блюда хлебом или большим количеством муки необязательно. К мясу можно добавить обычную капусту: она дает дополнительный объем и после приготовления практически сливается с фаршем по текстуре.

Такие котлеты получаются сочными и мягкими, а из небольшой порции мяса выходит целая сковорода. Главное — достаточно мелко нашинковать капусту, чтобы она успела приготовиться одновременно с фаршем.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Капусту для таких котлет режу максимально тонко, а затем еще несколько раз прохожусь ножом поперек. Крупные жесткие кусочки готовятся дольше мяса и слишком заметны внутри».

Что понадобится

  • мясной фарш — 350 г;

  • белокочанная капуста — 300 г;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • яйцо — 1 шт.;

  • панировочные сухари — 2 ст. л.;

  • сметана — 1 ст. л.;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • растительное масло — для жарки.

Из такого количества продуктов получается примерно 10–12 небольших котлет.

Как приготовить котлеты с капустой

  1. Подготовьте капусту. Очень тонко нашинкуйте ее, затем дополнительно измельчите ножом. Молодую капусту можно использовать сразу. Жесткую зимнюю лучше залить кипятком на 5 минут, после чего хорошо отжать.

  2. Измельчите лук. Нарежьте его как можно мельче или натрите на крупной терке.

  3. Смешайте фарш. Соедините мясо, капусту и лук. Добавьте яйцо, сметану, соль и перец.

  4. Добавьте сухари. Сначала положите две столовые ложки. Масса должна сохранять форму, но оставаться мягкой. Оставьте ее примерно на 5 минут.

  5. Сформируйте котлеты. Влажными руками сделайте небольшие изделия толщиной около 2 см.

  6. Обжарьте. Выложите котлеты на разогретую сковороду с маслом и готовьте на среднем огне примерно 3–4 минуты с первой стороны. Переверните и подрумяньте вторую.

  7. Доведите до готовности. Уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и готовьте еще несколько минут. Котлеты из мясного фарша должны быть полностью приготовлены внутри; особенно тщательно следует прожаривать изделия из фарша птицы.

Почему капуста подходит лучше большого количества хлеба

Во время приготовления измельченная капуста становится мягкой, но сохраняет внутри котлет влагу. За счет этого небольшая порция фарша превращается в полноценное блюдо, при этом изделия не получаются тяжелыми.

Важно только не оставлять в капусте слишком много свободной воды. Если ее предварительно ошпаривали, овощ нужно хорошо отжать. Иначе фарш станет жидким, после чего придется добавлять лишние сухари или муку.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первую котлету делаю пробной. Если она спокойно переворачивается и не распадается, больше сухарей не кладу. Чем меньше приходится загущать массу, тем сочнее остается середина».

Капуста особенно удобна, когда котлет нужно приготовить больше, а увеличивать количество мяса уже нечем. Подать их можно с картофельным пюре, гречкой или просто со сметаной и свежими овощами.

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