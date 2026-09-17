ЦСР: большинство туристов из Индии, Вьетнама, Турции хотят вернуться в РФ

Большинство туристов из стран Азии и Ближнего Востока допускают повторную поездку в Россию. Чаще всего о намерении вернуться говорят путешественники из Индии, Вьетнама, Турции и ОАЭ, сообщили в Центре стратегических разработок, передает РИА Новости.

Опрос проводился с июня по август среди иностранных туристов из 11 стран Азии и Ближнего Востока. Все участники исследования посещали Россию в течение последних 12 месяцев.

Согласно данным ЦСР, о желании снова приехать в Россию заявили 82% туристов из Индии. Среди гостей из Вьетнама такой ответ дали 68% респондентов, из Турции — 67%, из ОАЭ — 64%.

В Катаре показатель составил 62%, в Китае — 60%, в Индонезии — 59%, в Малайзии — 56%. Среди туристов из Бахрейна вернуться в Россию готовы 50% опрошенных.

В Саудовской Аравии повторную поездку допустили 48% респондентов, в Омане — 33%.

В целом, по данным Центра стратегических разработок, снова посетить Россию готовы 65% туристов из Азии и 54% путешественников из стран Ближнего Востока.

Главным источником информации при планировании поездки для туристов из Азии стали социальные сети и видеохостинги. Путешественники из ближневосточных стран чаще ориентируются на рекомендации родственников, друзей и знакомых.

В ЦСР также отметили, что интерес к поездке формируется задолго до путешествия. В Азии 37% туристов начинали планировать визит за три–шесть месяцев, еще 29% — за один–два месяца. Спонтанными оказались только 3% поездок.

На Ближнем Востоке период подготовки оказался короче. Там 37% респондентов планировали поездку за один–два месяца, 24% — за три–шесть месяцев, а 9% отправились в Россию спонтанно.

Может быть интересно: