Не у нас

В Варадеро прошли перемены: курорт опустел без россиян и иностранцев

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Кубинский курорт Варадеро, который раньше был одним из популярных направлений у российских туристов, сейчас выглядит заметно опустевшим. На улицах мало людей и машин, а в кафе остается много свободных мест, пишет ТАСС.

По данным агентства, причиной такой ситуации стали ограничительные меры американского правительства, ужесточенные с начала года.

Работающие гостиницы продолжают принимать гостей, однако иностранцев среди постояльцев почти нет. Основной поток составляют жители Гаваны, приезжающие на выходные, а также кубинцы, которые живут за пределами страны.

Появление туристов из России вызывает у персонала особое внимание. Раньше Варадеро считался одним из самых «русских» курортов Кубы, и следы прежнего туристического потока здесь до сих пор заметны.

У входов в некоторые отели сохранились российские флаги. На стойках регистрации можно увидеть часы с московским временем. В меню и на указателях остаются надписи на русском языке. Часть гидов, официантов и уборщиц также может объясниться по-русски.

Сотрудница одного из отелей по имени Милейдис рассказала, что персонал скучает по иностранным гостям, особенно по туристам из России.

Туроператор Андрес связал проблемы туристической отрасли с общими трудностями на Кубе и нехваткой инвестиций. Самой серьезной проблемой он назвал ситуацию с электричеством.

В центральной части Варадеро часть музеев закрыта. Туристический двухэтажный автобус больше не ходит. Из-за топливного кризиса отменены морские экскурсии, хотя яхты и катамараны по-прежнему находятся в порту.

Пляжи также выглядят почти пустыми. Рядом с ними можно увидеть недостроенные гостиницы и пляжные зонты без лежаков.

Может быть интересно:

  1. Оладьи пышные на сковороде, а на тарелке становятся плоскими: что делают с тестом слишком долго
  2. Запеканка покрылась красивой корочкой, но внутри водянистая: проблема начинается с творога - в чем причина
  3. Пельмени после варки остались на завтра — на сковороде делаю из них другое блюдо: рецепт на скорую руку
  4. Лаваш начал подсыхать по краям: не выбрасываю — режу полосками прямо в яичную смесь - рецепт быстрого завтрака
  5. Куриная грудка получается сухой даже под соусом: эту ошибку делаю еще до начала готовки

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Фарша слишком мало для котлет на всю семью: добавляю один простой продукт — получается целая сковорода

Полезное

день назад

Интервью с экспертом: Михаил Виноградов, политолог, президент Фонда «Петербургская политика»

фото домашнего таракана

Кулинария

день назад

Кусок батона начал черстветь: заливаю простой смесью — получается горячий завтрак к чаю за пару минут

Полезное

2 дня назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

укрепление балкона в Санкт-Петербурге

Не у нас

8 часов назад

Микроблогеры под прицелом: о недобросовестной конкуренции в запрещенных соцсетях

Кулинария

23 часа назад

Батон начал черстветь: не сушу сухари — заливаю простой смесью и готовлю завтрак на всю семью

Кулинария

7 часов назад

Оладьи пышные на сковороде, а на тарелке становятся плоскими: что делают с тестом слишком долго

Кулинария

день назад

Картошка осталась после ужина: добавляю яйцо и сыр — на сковороде получается новый завтрак за 10 минут

Не у нас

день назад

Экс-биатлонист Васильев раскрыл отношение к нарушениям ПДД Алиной Загитовой
Новости Казани
2 часа назад

Мергасовский дом в Казани разберут и воссоздадут: проект оставили прежним

Комитет РТ по охране объектов культурного насле...

Технологии

14 минут назад

НСПК открыла оплату смарт-часами через карты «Мир» без интернета

Гид по Казани

8 часов назад

Авто под контролем: проверенные мастерские и сервисы Казани

Технологии

46 минут назад

Мошенники крадут деньги через APK в фейковых голосованиях за детей

Технологии

час назад

Google добавила в Gemini 3.8 модели Live и Live Extended Thinking
В Папуа-Новой Гвинее поймали рыбу-иглу, считавш...
Технологии
4 часа назад

В Папуа-Новой Гвинее поймали рыбу-иглу, считавшуюся вымершей с 1985 года

Технологии

час назад

DLBI: около 30% пользователей не сменили пароли после утечек

Технологии

2 часа назад

Эксперт Relevant: ИИ ускоряет кибератаки и делает их масштабнее

Кулинария

2 часа назад

Картошку не варю на гарнир: натираю и прячу внутрь сыр — получается экономный ужин без мяса на всю семью
Полезное
6 дней назад

В Татарстане начался прием заявлений о голосовании на дому