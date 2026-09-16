В Варадеро прошли перемены: курорт опустел без россиян и иностранцев
Кубинский курорт Варадеро, который раньше был одним из популярных направлений у российских туристов, сейчас выглядит заметно опустевшим. На улицах мало людей и машин, а в кафе остается много свободных мест, пишет ТАСС.
По данным агентства, причиной такой ситуации стали ограничительные меры американского правительства, ужесточенные с начала года.
Работающие гостиницы продолжают принимать гостей, однако иностранцев среди постояльцев почти нет. Основной поток составляют жители Гаваны, приезжающие на выходные, а также кубинцы, которые живут за пределами страны.
Появление туристов из России вызывает у персонала особое внимание. Раньше Варадеро считался одним из самых «русских» курортов Кубы, и следы прежнего туристического потока здесь до сих пор заметны.
У входов в некоторые отели сохранились российские флаги. На стойках регистрации можно увидеть часы с московским временем. В меню и на указателях остаются надписи на русском языке. Часть гидов, официантов и уборщиц также может объясниться по-русски.
Сотрудница одного из отелей по имени Милейдис рассказала, что персонал скучает по иностранным гостям, особенно по туристам из России.
Туроператор Андрес связал проблемы туристической отрасли с общими трудностями на Кубе и нехваткой инвестиций. Самой серьезной проблемой он назвал ситуацию с электричеством.
В центральной части Варадеро часть музеев закрыта. Туристический двухэтажный автобус больше не ходит. Из-за топливного кризиса отменены морские экскурсии, хотя яхты и катамараны по-прежнему находятся в порту.
Пляжи также выглядят почти пустыми. Рядом с ними можно увидеть недостроенные гостиницы и пляжные зонты без лежаков.
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