Кулинария

Яблоки уже никто не хочет есть: тушу с корицей и заворачиваю в лаваш — получается ленивый штрудель за 15 минут

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Из яблок и тонкого лаваша можно за 15 минут при...

ПроКазань

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Когда яблок дома много, очередная тарелка нарезанных фруктов уже не вызывает интереса. Но для домашнего штруделя необязательно замешивать и тонко раскатывать тесто — его вполне заменяет обычный тонкий лаваш.

Яблоки нужно быстро прогреть с небольшим количеством сахара и корицы, выпарить лишний сок, а затем завернуть начинку в лаваш. После сковороды или духовки оболочка становится хрустящей, а внутри остается мягкая ароматная начинка.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для ленивого штруделя яблоки обязательно сначала прогреваю отдельно. Если завернуть сырые сочные кусочки прямо в лаваш, они выпускают сок уже внутри и быстро размягчают тонкую оболочку».

Что понадобится

  • тонкий лаваш — 1 большой лист;

  • яблоки — 500 г;

  • сахар — 2 ст. л.;

  • сливочное масло — 25 г;

  • корица — 0,5–1 ч. л.;

  • панировочные сухари — 1–2 ст. л.;

  • лимонный сок — 1 ч. л.;

  • яйцо — 1 шт. для смазывания при запекании.

Количество сахара лучше регулировать по вкусу самих яблок. Для сладких сортов может хватить одной столовой ложки.

Как приготовить ленивый штрудель

  1. Подготовьте яблоки. Удалите сердцевины и нарежьте мякоть небольшими кубиками. Слишком мелкая нарезка не нужна — иначе начинка быстро превратится в пюре.

  2. Растопите масло. Выложите яблоки на сковороду и готовьте на среднем огне примерно 4–5 минут.

  3. Добавьте сахар и корицу. Влейте лимонный сок, перемешайте и продолжайте готовить еще 2–3 минуты без крышки. На дне не должно оставаться много жидкости.

  4. Подготовьте лаваш. Разложите лист на столе и присыпьте ту часть, где будет начинка, тонким слоем панировочных сухарей. Они заберут небольшое количество яблочного сока.

  5. Сверните рулет. Распределите слегка остывшие яблоки, оставляя свободными края. Подверните боковые стороны и аккуратно сверните лаваш.

  6. Подрумяньте. Для самого быстрого варианта положите рулет швом вниз на сухую сковороду и готовьте на умеренном огне по 2–3 минуты с нескольких сторон. Если есть немного больше времени, смажьте яйцом и запекайте при 200 °C около 10–12 минут.

Почему начинка не должна быть жидкой

Основная проблема ленивого штруделя — не само отсутствие настоящего вытяжного теста, а влага. Сочные яблоки при нагревании выделяют достаточно много жидкости, которую тонкий лаваш быстро впитывает.

Поэтому начинку готовят без крышки. Яблоки должны стать мягче, но оставаться кусочками, а свободный сок — почти полностью выпариться. После сковороды начинке полезно дать несколько минут остыть и только потом собирать рулет.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не кладу горячие яблоки прямо на лаваш. Оставляю их хотя бы на 5 минут: начинка немного густеет, а сам лист при сворачивании остается крепким и не рвется».

Готовый ленивый штрудель лучше оставить на 2–3 минуты, а затем нарезать поперек. Подавать его можно теплым — корочка в этот момент особенно хрустящая, а яблоки внутри остаются мягкими.

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