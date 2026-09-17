Технологии

Apple Home сделала ИИ-функции камер платными: от $10 в месяц

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Apple Home появились ИИ-функции для камер, но воспользоваться ими можно только с подпиской. Как сообщает «Наша Газета Крым», возможности на базе Apple Intelligence позволяют искать записи по обычным фразам и получать подробные описания событий, которые зафиксировали камеры.

Новый набор доступен не всем устройствам: ИИ-функции работают только с камерами, совместимыми с HomeKit Secure Video. Если камера поддерживает лишь прямую трансляцию через Apple Home, эти возможности ей недоступны.

Для подключения нужна подписка iCloud+. Тариф на два терабайта стоит $10 в месяц и рассчитан на одну камеру, на шесть терабайт — $30 в месяц с поддержкой двух камер, а на двенадцать терабайт — $60 в месяц и до пяти камер.

Сравнимые функции предлагает Google Home Premium Advanced. Подписка на неё стоит $20 в месяц и не ограничивает количество подключённых камер.

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