Не у нас

В РПЦ раскрыли, в каком порядке ставить свечи в храме

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

В Русской православной церкви рассказали, в какой последовательности верующие могут ставить свечи в храме. Священнослужители подчеркивают, что строгого правила на этот счет нет, а рекомендуемый порядок не является обязательным. Ссылка на первоисточник в исходном тексте не указана.

Сначала прихожанам советуют поставить свечу перед иконой, которая находится в центре храма. После этого можно подойти к образу Спасителя и иконе Божией Матери.

Затем свечу ставят на канун за упокой. После этого верующие могут поставить свечи перед образами святых.

Если человек выбрал другую последовательность, это не считается нарушением. В РПЦ отмечают, что такой поступок не является грехом и не должен становиться поводом для замечаний.

Главным во время посещения храма остается молитва. Именно на ней, по словам священнослужителей, верующему следует сосредоточиться в первую очередь.

Также в РПЦ советуют покупать свечи в том храме, куда пришел прихожанин. Деньги от их продажи идут на содержание прихода, поэтому покупка свечи рассматривается и как пожертвование.

В церковной традиции свеча считается символом любви и личной жертвы человека. В прошлом она имела и практическое значение, помогая освещать иконы в темных помещениях.

Сегодня, при наличии электрического освещения, свеча прежде всего помогает верующим настроиться на молитву и сосредоточиться.

Может быть интересно:

  1. Борщ получается рыжим, а не красным: почему свекла теряет цвет еще во время варки
  2. Яблоки уже никто не хочет есть: тушу с корицей и заворачиваю в лаваш — получается ленивый штрудель за 15 минут
  3. Груши начали темнеть и размягчаться: смешиваю с творогом и отправляю в духовку — необычный завтрак готов
  4. Яблоки начали портиться у бочков: вырезаю лишнее и запекаю под хрустящей крошкой — получается быстрый крамбл
  5. Разрезанная тыква лежит в холодильнике и сохнет: превращаю остаток в густую начинку для лепешек

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Фарша слишком мало для котлет на всю семью: добавляю один простой продукт — получается целая сковорода

Полезное

день назад

В Татарстане показали, как будет организовано голосование в медицинских учреждениях

клопы мебельные

Не у нас

22 часа назад

В Варадеро прошли перемены: курорт опустел без россиян и иностранцев

Полезное

3 дня назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

ремонт заднего стоп-сигнала в Москве

Кулинария

день назад

Оладьи пышные на сковороде, а на тарелке становятся плоскими: что делают с тестом слишком долго

Не у нас

2 часа назад

Школьники увлеклись опасным трендом на прием противовирусных

Кулинария

день назад

Батон начал черстветь: не сушу сухари — заливаю простой смесью и готовлю завтрак на всю семью

Не у нас

2 часа назад

В РПЦ раскрыли, чем грозит выбрасывание временного креста с могилы

Кулинария

5 часов назад

Борщ получается рыжим, а не красным: почему свекла теряет цвет еще во время варки
Технологии
3 часа назад

В Тюрингии нашли 11 кельтских монет I века до н.э.

Немецкие археологи в Тюрингии обнаружили 11 сер...

Новости Казани

9 секунд назад

Центр хирургии в Московском районе Казани опечатали на два месяца

Полезное

день назад

Интервью с экспертом: Михаил Виноградов, политолог, президент Фонда «Петербургская политика»

Новости Татарстана

32 минуты назад

В Азнакаевском районе перевернулась иномарка: погиб 13-летний пассажир

Технологии

час назад

NEJM: у португалки выявили болезнь Помпе с увеличением языка
Татарстанцам обещают дождь утром и до +18 днем
Новости Татарстана
6 часов назад

Татарстанцам обещают дождь утром и до +18 днем

Кулинария

час назад

Картофельное пюре становится клейким: почему его нельзя готовить как обычное овощное пюре

Технологии

2 часа назад

Apple Home сделала ИИ-функции камер платными: от $10 в месяц

Не у нас

2 часа назад

ЦСР: большинство туристов из Индии, Вьетнама, Турции хотят вернуться в РФ
90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: ра...
Интересное в Казани
5 дней назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов