В РПЦ раскрыли, в каком порядке ставить свечи в храме

В Русской православной церкви рассказали, в какой последовательности верующие могут ставить свечи в храме. Священнослужители подчеркивают, что строгого правила на этот счет нет, а рекомендуемый порядок не является обязательным. Ссылка на первоисточник в исходном тексте не указана.

Сначала прихожанам советуют поставить свечу перед иконой, которая находится в центре храма. После этого можно подойти к образу Спасителя и иконе Божией Матери.

Затем свечу ставят на канун за упокой. После этого верующие могут поставить свечи перед образами святых.

Если человек выбрал другую последовательность, это не считается нарушением. В РПЦ отмечают, что такой поступок не является грехом и не должен становиться поводом для замечаний.

Главным во время посещения храма остается молитва. Именно на ней, по словам священнослужителей, верующему следует сосредоточиться в первую очередь.

Также в РПЦ советуют покупать свечи в том храме, куда пришел прихожанин. Деньги от их продажи идут на содержание прихода, поэтому покупка свечи рассматривается и как пожертвование.

В церковной традиции свеча считается символом любви и личной жертвы человека. В прошлом она имела и практическое значение, помогая освещать иконы в темных помещениях.

Сегодня, при наличии электрического освещения, свеча прежде всего помогает верующим настроиться на молитву и сосредоточиться.

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