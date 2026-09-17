В Тюрингии нашли 11 кельтских монет I века до н.э.

Немецкие археологи в 2025 году обследовали территорию бывшего стадиона в Тюрингии, где идет строительство нового здания пожарной части, и нашли 11 серебряных монет I века до нашей эры. Работами руководил Ронни Краузе. Об этом сообщается на сайте Управления по охране памятников и археологии Свободного государства Тюрингия.

Монеты относятся к кельтам, которые жили на этих землях во времена расцвета Римского государства в Европе. Клад дошел до наших дней не в изначальном контексте: серебряные деньги были разбросаны на участке примерно 5,8 × 1,5 метра, что, по-видимому, связано с многолетней распашкой земли.

Следов сосуда или другой емкости, где могли лежать ценности, исследователи не обнаружили. Не исключено, что монеты хранились в мешочке либо контейнере из кожи, ткани или дерева, который полностью разложился за более чем две тысячи лет.

Помимо кельтских монет, специалисты нашли римский денарий, отчеканенный между 164 и 169 годами нашей эры, красно-желтую бусину эпохи раннего Средневековья, серебряную монету XVI века и некоторые другие менее любопытные предметы.