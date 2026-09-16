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Микроблогеры под прицелом: о недобросовестной конкуренции в запрещенных соцсетях

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Российская сеть магазинов косметики «Золотое яб...

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Российская сеть магазинов косметики «Золотое яблоко» направила досудебной претензии россиянке, которая опубликовала в Threads* сравнение цен на духи в ритейлере и другом магазине. Компания сообщила, что публикация девушки содержала признаки недобросовестной рекламы. При этом бренд отметил, что настроен на мирное урегулирование. Ситуация, связанная с публикацией в микроблоге, выявила целый ряд проблем — от сомнительных рекламных практик до угроз для пользователей нелегальных социальных сетей, пишет СМИ2.

Ранее в Threads* пользовательница опубликовала пост, где сравнила цену в «Золотом Яблоке» со стоимостью парфюма в менее известном магазине, затем похвалила его и дала ссылку на его сайт. Затем девушка рассказала, что ритейлер направил ей досудебную претензию из-за якобы нечестной рекламы. Позже пост был удален, однако затем снова появился в ленте (об этом свидетельствуют AI-подсказки соцсети).


скриншот из Threads*

В пресс-службе торговой сети заявили, что в опубликованном материале были явные признаки рекламы: восхваляющая риторика, указания на рекламируемые ресурсы с выделением их преимуществ и так далее. Однако в компании подчеркнули, что всегда стремятся урегулировать конфликты мирным путём, даже если информация явно носит рекламный и недобросовестный характер. В «Золотом яблоке» также отметили, что если компания допустила ошибку, она готова открыто признать это и извиниться. По мнению ритейлера, чаще всего выясняется, что пользователи размещают рекламу, а известные бренды упоминают их не с целью нарушения закона, а чтобы привлечь внимание, не осознавая последствий. Подтверждением этого в компании считают тот факт, что пользователи добровольно удаляют свои посты после получения соответствующего уведомления.

По словам медиаюриста Михаила Хохолкова, досудебная претензия «Золотого яблока» к блогеру может говорить о применении «мягкой силы» со стороны бренда, который дал возможность другой стороне представить свою позицию.

Это вероятное напоминание о том, что нужно вести себя «прилично» (соблюдать законодательство — прим.ред). Если бренд увидел неоспоримые признаки нарушения закона о рекламе, он спокойно мог бы обратиться в ФАС. И ведомство уже проверяло бы и сопоставляло реальность с той информацией, которая была опубликована в посте.

Михаил Хохолков подчеркнул, что признание поста блогера рекламным усилит его ответственность, поскольку реклама в запрещённых соцсетях в России запрещена. Если ФАС признает рекламу недостоверной, блогер рискует столкнуться с дополнительными санкциями за размещение рекламы на заблокированных платформах.

Медиаюрист допустил, что блогер восстановила в своей ленте удаленный пост после юридических консультаций или когда почувствовала интерес к себе со стороны медиа, которые обратили на нее внимание. При этом достоверно установить мотивы повторного размещения публикации без пояснений самого автора невозможно.

Когда пользователь начинает активно обсуждать претензии к бренду в публичном пространстве, это может обернуться для него неприятными последствиями. Если Федеральная антимонопольная служба или Роскомнадзор заметят активность и сочтут её рекламной, то последствия могут коснуться как пользователя, так и рекламируемого им магазина. Этот сценарий не является теоретическим — механизм уже действует.

Показательный кейс произошёл в прошлом году: суд впервые в России оштрафовал блогера за рекламу отеля в соцсети Instagram*. Блогер Евгения Тутушкина рассказала, что её привлекли к ответственности и назначили штраф в 30 тыс. рублей. Поскольку это было первое нарушение, блогер считает, что в отношении нее было бы целесообразно выбрать предупреждение, так как данная статья подразумевает эту меру. Помимо этого, она поделилась в своих соцсетях, что лишь хотела рассказать об отеле на безвозмездной основе и не брала никаких денег с владельцев.

Этот случай — прямое подтверждение того, что подписанный ранее закон о запрете распространения рекламы на ресурсах нежелательных организаций в РФ работает на практике. Ответственность за нарушение запрета несут как рекламодатели, так и распространители рекламы.

Опрошенные СМИ2 эксперты сходятся в том, что выбор в пользу досудебной работы с микроблогером вполне логичен: компании вкладывают много ресурсов в развитие бренда и доверие покупателей. Если у ритейлера возникают вопросы по поводу использования его бренда для продвижения сторонних ресурсов, он вправе разобраться в ситуации и обозначить свою позицию. Досудебный диалог — это возможность уточнить: была ли это действительно личная рекомендация или скрытая коммерция, — и найти решение. При этом в качестве инструмента для недобросоветной рекламы чаще всего выбираются именно микроинфлюенсеры, а не крупные блогеры: это объясняется тем, что крупные лидеры мнений,обладающие опытом в вопросах рекламного законодательства, как правило, не рискуют публиковать материалы с признаками недобросовестной рекламы без соответствующей маркировки. В то же время микроинфлюенсеры всё чаще становятся инструментом для «серых» размещений — в том числе из-за меньшей осведомлённости о правовых рисках и отсутствия юридической поддержки.

При оценке конкретного поста и в конкретном деле имеют значение следующие факты. Первое — является ли пост по своему содержанию рекламой, то есть привлекает ли он внимание к конкретному продавцу. При этом не имеет юридического значения, есть ли договор на размещение рекламы и оплачены ли услуги. Второе — имело ли место полное либо неполное сравнение товаров и насколько оно было корректным в том случае, если пост признан рекламой. И третье — дополнительно может быть установлено нарушение статьи 18.1 закона о рекламе в части маркировки рекламы в интернете. Теперь о деньгах. За некорректную рекламу гражданин без статуса ИП заплатит от 2 тысяч рублей, а вот если он ИП — уже от 100 тысяч. За отсутствие маркировки — от 10 тысяч для граждан и от 200 тысяч для индивидуальных предпринимателей. И это не считая рисков, связанных с самой платформой: реклама в запрещённых соцсетях — это отдельная история со своими штрафами. Совет простой: если вы сравниваете товар в посте, не привлекайте внимание к определенному товару или продавцу либо оформляйте как рекламу и соблюдайте все обязательные требования, - говорит Георгий Ивановюрист по медиаправу и рекламе, директор по правовым вопросам радиостанции «Серебряный дождь»:

Совет экспертов прост: если вы сравниваете товар в посте, не привлекайте внимание к определенному товару или продавцу либо оформляйте как рекламу и соблюдайте все обязательные требования».

*Threads и Instagram принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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