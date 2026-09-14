В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов. В мероприятии приняли участие 53 работника из аппарата управления и филиалов предприятия: Казанского, Альметьевского, Ромашкинского, Пермского и Удмуртского районных нефтепроводных управлений, а также 2 специалиста ООО «Казаньгипротрубопровод» из г. Казани.

На площадке слета состоялась встреча молодежи с представителями предприятия. Заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО «Транснефть – Прикамье» Иван Павлов отметил значимость свежих идей и амбициозных планов молодого поколения. Он подчеркнул, что от активности и вовлеченности молодежи во многом зависит будущее компании. Председатель профсоюзной организации АО «Транснефть – Прикамье» Ульфат Мифтахов зарядил аудиторию боевым духом, призвав не бояться сложных задач и смело предлагать инновационные решения.

За активную жизненную позицию и инициативность благодарственными письмами от совета молодежи и профсоюзной организации были отмечены 12 работников предприятия из состава Совета молодежи, а также профсоюзные активисты, которые не только успешно трудятся, но и делают жизнь коллектива ярче и интереснее.

Спикеры из числа работников АО «Транснефть – Прикамье» Ансель Васильев и Сергей Баранов провели для участников тренинг по публичным выступлениям. Практическая часть слета прошла на свежем воздухе. Для молодых специалистов были организованы командообразующие игры на сплочение коллектива, развитие коммуникативных и лидерских навыков.

Молодежная политика предприятия направлена на профессиональную адаптацию молодых сотрудников, развитие их активности, мотивацию к высоким производственным показателям. Комплекс мер позволяет пополнять коллектив предприятия подготовленными кадрами, вовлекать молодежь в научно-техническую, творческую и волонтерскую деятельность.