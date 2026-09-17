Борщ получается рыжим, а не красным: почему свекла теряет цвет еще во время варки

Свекла яркая, томатная паста хорошая, а готовый борщ все равно получается скорее оранжево-рыжим, чем насыщенно-красным. Причина часто не в количестве овоща: цвет можно потерять еще во время приготовления.

Одна из распространенных ошибок — положить свеклу в кастрюлю слишком рано и долго варить ее вместе с картофелем и капустой. При продолжительном нагревании свекольные пигменты постепенно разрушаются, поэтому борщ становится заметно светлее. Лучше приготовить свекольную заправку отдельно и добавить ее ближе к концу.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Свеклу для борща больше не отправляю в бульон одновременно с картошкой. Отдельно прогреваю ее с томатной пастой и небольшим количеством кислоты, а в кастрюлю перекладываю, когда остальные овощи уже почти готовы».

Что понадобится

мясной или овощной бульон — 2–2,5 л;

свекла — 300 г;

картофель — 400 г;

белокочанная капуста — 350 г;

морковь — 1 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

томатная паста — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль и черный перец — по вкусу.

Как приготовить борщ насыщенного цвета

Подготовьте овощи. Картофель нарежьте кубиками, капусту нашинкуйте. Свеклу и морковь натрите крупно, лук измельчите. Начните варить основу. В кипящий бульон положите картофель. Примерно через 5–7 минут добавьте капусту и продолжайте варить на умеренном огне. Обжарьте лук и морковь. На отдельной сковороде разогрейте масло, положите овощи и готовьте около 4–5 минут. Приготовьте свеклу отдельно. Добавьте ее на сковороду, перемешайте с томатной пастой, сахаром и лимонным соком. Прогревайте примерно 7–10 минут. Если смесь становится слишком сухой, можно добавить несколько ложек бульона. Проверьте овощи в кастрюле. Картофель и капуста к этому моменту должны быть практически готовы. Добавьте свекольную заправку. Переложите содержимое сковороды в борщ и перемешайте. Не кипятите долго. После добавления свеклы достаточно нескольких минут слабого кипения. В конце положите чеснок, соль и перец, выключите огонь и дайте борщу немного настояться.

Зачем свекле нужна кислота

За красно-фиолетовую окраску свеклы отвечают пигменты беталаины. Они чувствительны к продолжительному нагреванию, поэтому длительная варка постепенно ухудшает цвет.

Слабокислая среда помогает сохранить более выраженный красный оттенок. Для этого в свекольную заправку можно добавить немного лимонного сока. Томатная паста одновременно дает дополнительную кислотность и собственный цвет.

Но увеличивать количество лимонного сока ради максимально яркого оттенка не стоит — борщ легко сделать чрезмерно кислым. Одной столовой ложки на указанную кастрюлю для начала достаточно, а окончательный вкус лучше корректировать уже после приготовления.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После свекольной заправки не оставляю борщ бурно кипеть еще на полчаса. Даю ему несколько минут соединиться со всеми овощами, затем выключаю плиту и оставляю под крышкой».

Если борщ регулярно получается рыжим, стоит изменить именно очередность приготовления: сначала довести почти до готовности картофель и капусту, а яркую свекольную заправку отправить в кастрюлю ближе к финалу.

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