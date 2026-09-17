Бекхэм раскрыл, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о том, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году. По его мнению, награду следует вручить аргентинскому нападающему Лионелю Месси, сообщает LiveResult.
В беседе с All About Argentina Бекхэм заявил, что 39-летний форвард провел великолепный чемпионат мира. Также он отметил высокий уровень игры Месси на протяжении всего сезона.
По словам англичанина, в таком возрасте почти невозможно выступать на подобном уровне. Бекхэм подчеркнул, что именно это делает кандидатуру Месси особенно заметной.
Лионель Месси вошел в число 30 претендентов на «Золотой мяч» в этом году. Аргентинский нападающий помог своей сборной выйти в финал чемпионата мира.
В решающем матче Аргентина уступила Испании в дополнительное время. На клубном уровне Месси вместе с «Интер Майами» выиграл чемпионский титул в МЛС.
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