Бекхэм раскрыл, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о том, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году. По его мнению, награду следует вручить аргентинскому нападающему Лионелю Месси, сообщает LiveResult.

В беседе с All About Argentina Бекхэм заявил, что 39-летний форвард провел великолепный чемпионат мира. Также он отметил высокий уровень игры Месси на протяжении всего сезона.

По словам англичанина, в таком возрасте почти невозможно выступать на подобном уровне. Бекхэм подчеркнул, что именно это делает кандидатуру Месси особенно заметной.

Лионель Месси вошел в число 30 претендентов на «Золотой мяч» в этом году. Аргентинский нападающий помог своей сборной выйти в финал чемпионата мира.

В решающем матче Аргентина уступила Испании в дополнительное время. На клубном уровне Месси вместе с «Интер Майами» выиграл чемпионский титул в МЛС.

Может быть интересно: