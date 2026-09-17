Школьники увлеклись опасным трендом на прием противовирусных

В России среди подростков распространяется опасный тренд, связанный с бесконтрольным приемом противовирусного препарата ради галлюцинаций. Об этом пишет «Про Астрахань».

О новом увлечении школьников также сообщил Mash. По словам родителей, подростки свободно покупают лекарство в аптеках, поскольку рецепт для этого не требуется.

В социальных сетях появляются ролики, где несовершеннолетние рассказывают о приеме препарата и побочных эффектах. Врачи предупреждают, что такие эксперименты могут представлять серьезную угрозу для здоровья.

Медиа-нарколог Василий Шуров отметил, что препарат воздействует на центральную нервную систему. По его словам, галлюцинации и судороги могут возникнуть даже без выраженной передозировки.

Шуров также назвал это средство неэффективным и предложил запретить его вместе с другими препаратами от простуды, которые он считает бесполезными.

Главный врач ЧУЗ «МСЧ» Елена Сомова заявила, что речь идет об устаревшем препарате первого поколения. При этом при превышении дозировки он, по ее словам, становится сильным токсическим веществом, поражающим центральную нервную систему, внутренние органы и сердце.

Сомова подчеркнула, что то, что подростки ошибочно воспринимают как «эффект», на самом деле является тяжелым острым отравлением. Его проявления могут развиваться быстро и включать галлюцинации, острые психозы, судорожные приступы, токсический отек мозга, поражение печени и серьезные нарушения сердечного ритма.

Врач предупредила, что такие состояния могут привести к внезапной остановке сердца. В подобных случаях медицинская помощь может потребоваться немедленно.

Авторы материала отмечают, что опасные эксперименты со здоровьем уже не раз становились поводом для тревоги врачей. Ранее Роспотребнадзор выявлял сильнодействующее вещество сибутрамин в добавках для похудения и потенции, которые продавались на торговых площадках.

Также сообщалось о выявлении сибутрамина в турецком кофе для похудения. Медики предупреждали, что покупка подобных добавок может быть опасной для здоровья и жизни.

Врачи напоминают, что любые препараты, влияющие на организм и психику, нельзя принимать бесконтрольно. Такие действия могут привести к госпитализации и тяжелым последствиям.

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