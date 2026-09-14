Рассказываем, что ждет казанцев на экзамене в ГИБДД
В 2026 году ряды казанских водителей продолжают пополняться новичками:
Кто-то впервые садится за руль сразу после совершеннолетия
Кто-то решается на обучение после нескольких лет раздумий
Кому-то права нужны для работы, поездок с семьёй или обычной свободы передвижения по городу
Причины у всех разные, но перед экзаменом даже самые подготовленные курсанты задаются одним вопросом: что именно ждёт меня в ГИБДД?
Если вы уже пошли учиться, то самое сложное решение принято. Вы нашли время, начали разбираться в правилах и постепенно освоились за рулём. Однако впереди остаётся день, вокруг которого ходит слишком много тревожных историй. Где ждать инспектора, что положить в папку с документами, какие действия выполнить в машине, куда повезут и что произойдёт, если заглохнуть или неправильно понять команду? Когда сценарий неизвестен, воображение быстро превращает обычный экзамен в испытание с десятком ловушек.
Редакция ProKazan совместно с автошколой «Тесла» подготовила подробный маршрут экзамена в ГИБДД. Инструктор Альберт Ахтямов рассказал, что происходит с момента приезда кандидата до получения результата, какие команды может дать инспектор, на чём чаще всего ошибаются курсанты и как действовать, если первая попытка оказалась неудачной. Разберём весь день шаг за шагом, чтобы перед экзаменом осталось меньше неизвестности и больше понимания, что делать дальше.
01 /
До экзамена: какие документы подготовить
Экзамен начинается ещё до того, как вы увидите билеты или сядете в учебный автомобиль. Сначала нужно подтвердить свою личность и получить допуск. Поэтому накануне обязательно проверьте, лежит ли паспорт в сумке. Если вы забудете его дома, до экзамена вас не допустят.
Когда курсант впервые сдаёт экзамен вместе с группой, основную часть подготовки берёт на себя автошкола. Мы заранее собираем необходимые документы и передаём их в ГИБДД. Ученику не нужно самостоятельно ходить по кабинетам и выяснять, кому отдать свидетельство об обучении или медицинское заключение. В назначенный день он приезжает с паспортом, а остальные бумаги уже находятся у нас
Если человек окончил автошколу раньше, забрал документы и записывается на экзамен самостоятельно, ему нужно принести их с собой. В таком случае на руках должны быть свидетельство об окончании обучения и остальные необходимые бумаги. Их точный перечень лучше уточнить заранее, чтобы утром не обнаружить, что одного документа не хватает.
Перед экзаменом я советую проверить три вещи: паспорт, время сбора и кто привозит остальные документы. Это занимает пару минут, зато день начинается спокойно, без поездок домой и срочных звонков в автошколу.
02 /
От теории до посадки в автомобиль
В назначенное время вы приезжаете в ГИБДД и сначала сдаёте теорию. После экзамена инструкторы собирают карточки тех, кто получил положительный результат, оформляют допуск к практике и вместе с курсантами переходят на площадку. Там заполняют необходимые документы и определяют очерёдность. Остаётся дождаться, когда освободится инспектор и подойдёт к учебному автомобилю.
Именно во время ожидания многие начинают нервничать сильнее. Пока один кандидат уезжает на маршрут, остальные мысленно повторяют правила и пытаются угадать, какое задание получат. Но в первые минуты от вас не требуют сложных манёвров. Сначала нужно спокойно подготовиться к движению.
Когда инспектор садится в автомобиль, вы занимаете водительское место и пристёгиваетесь. После вопроса о готовности можно переходить к запуску. Снимите автомобиль с ручного тормоза, включите указатель поворота, нажмите сцепление и выберите первую передачу. Здесь важна последовательность, потому что волнение часто заставляет пропускать самые привычные действия.
Отдельно проверьте световые приборы. Если на автомобиле есть дневные ходовые огни, днём они включатся автоматически и ближний свет не понадобится. Если таких огней нет, перед началом движения нужно включить ближний свет. После этого убедитесь, что можно безопасно выехать, и только затем начинайте движение
03 /
Что ждёт кандидата на маршруте
Заранее выучить один маршрут и проехать его по памяти не получится. Направление выбирает инспектор, он же по ходу движения даёт команды. Кандидату важно внимательно слушать формулировки, следить за знаками и самостоятельно оценивать обстановку на дороге.
Во время экзамена инспектор должен проверить несколько элементов. Вас могут попросить развернуться на перекрёстке, самостоятельно выбрать место для разворота или выполнить перестроение. В маршрут также входит железнодорожный переезд, перед которым нужно обязательно остановиться.
Ещё одно задание связано со скоростью. Кандидату необходимо разогнаться до максимально разрешённого на этом участке значения. Ехать весь маршрут слишком медленно из страха тоже не стоит. Инспектору важно увидеть, что вы замечаете ограничения и можете уверенно двигаться в разрешённом темпе.
В конце может прозвучать команда остановиться. Если на участке нет запрещающего знака, автомобиль можно поставить у края проезжей части с соблюдением правил. Если остановка запрещена, нужно продолжить движение и найти подходящее место на прилегающей территории.
К таким ситуациям мы готовим учеников автошколы «Тесла» во время практических занятий. Наша задача состоит в том, чтобы курсант понимал смысл команды и мог принять решение самостоятельно, даже если инспектор повёл его по незнакомому участку
Команды и ошибки, на которых теряются курсанты
01
На экзамене важно не торопиться выполнять команду, пока вы не поняли её смысл. Курсанты чаще всего путают три формулировки: «Развернитесь на перекрёстке», «Выберите место для разворота» и «Поверните налево». Звучат они похоже, особенно когда человек волнуется, но действия за рулём требуются разные.
02
Если инспектор просит развернуться на перекрёстке, манёвр нужно выполнить именно в его границах. Команда выбрать место для разворота означает, что подходящий участок кандидат ищет самостоятельно. Он должен оценить разметку, знаки, ширину дороги и убедиться, что манёвр разрешён и безопасен. При повороте налево автомобиль продолжает движение в другом направлении, но не едет обратно. За неправильно понятую команду кандидат может получить четыре штрафных балла.
03
Есть ошибки, после которых ситуация становится намного серьёзнее. Среди них движение на запрещающий сигнал светофора, пересечение сплошной линии, выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества и нарушение правил проезда железнодорожного переезда. Согласно экзаменационному листу, каждое такое нарушение оценивается в семь баллов.
04
Особенно внимательно нужно следить за тем, не создаёте ли вы помех другим участникам движения. Если из-за действий кандидата другой водитель вынужден резко тормозить, менять направление или уклоняться от столкновения, инспектор может вмешаться в управление. Такая ситуация тоже оценивается в семь баллов.
Во время экзамена не нужно пытаться выполнить команду любой ценой. Если подходящего места пока нет, продолжайте движение и ищите участок, где манёвр можно сделать по правилам. Несколько лишних секунд на оценку обстановки безопаснее, чем поспешное решение, которое сразу завершит попытку.
04 /
Что происходит после экзамена
Если экзамен сдан, самое напряжённое уже позади. В Казани кандидат обычно приезжает за водительским удостоверением на следующий день. В подразделении на улице Модельной, 10 нужно взять талон, передать экзаменационные документы и свидетельство об окончании автошколы. Сведения о медицинском освидетельствовании проверят, после чего можно получить права.
Если с первого раза не получилось, документы никуда не пропадают и начинать обучение заново сразу не придётся. Нужно записаться на следующую попытку и решить, понадобятся ли дополнительные занятия.
Они не обязательны, но я рекомендую не отказываться от практики, особенно если до пересдачи проходит несколько недель. За это время даже уверенные действия начинают забываться, а волнение перед новой попыткой только растёт.
По правилам повторный практический экзамен после первой и второй неудачных попыток назначают не раньше чем через семь и не позже чем через шестьдесят календарных дней. После третьей неудачи ждать придётся дольше. Следующую попытку проводят не раньше чем через шесть и не позже чем через девять месяцев. Этот порядок установлен действующими правилами проведения экзаменов.
На практике свободная дата зависит от очереди. В Казани ожидание места на учебном автомобиле автошколы может занять около двух месяцев. На государственном автомобиле запись иногда появляется примерно через месяц. Поэтому после неудачной попытки лучше сразу уточнить ближайшие даты и не откладывать оформление пересдачи.
Главное, не воспринимать первую неудачу как доказательство того, что вождение вам не подходит. Экзаменационный лист показывает, где именно были потеряны баллы. Разберите эти ситуации с инструктором, повторите проблемные манёвры и приходите на следующую попытку уже с пониманием своих слабых мест.
Чем меньше неизвестности остаётся перед экзаменом, тем проще сохранять спокойствие и слышать команды инспектора. В автошколе «ТЕСЛА» курсантов готовят к реальным дорожным ситуациям, разбирают сложные манёвры и помогают пройти весь путь от первого занятия до получения прав
Записаться на обучение можно в любом удобном филиале в Казани:
Габишева, 2 — 8 (939) 505-02-10
Карбышева, 50 — 8 (909) 307-75-55
Ершова, 35а — 8 (992) 073-96-58
Ямашева, 37 — 8 (992) 073-96-58
Юлиуса Фучика, 109 — 8 (986) 844-35-78
Мавлютова, 31а — 8 (939) 505-02-10
Дорожная, 2Б (с. Усады) — 8 (939) 505-02-10
Узнать подробности и записаться на обучение можно на сайте автошколы «ТЕСЛА»