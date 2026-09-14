Причины у всех разные, но перед экзаменом даже самые подготовленные курсанты задаются одним вопросом: что именно ждёт меня в ГИБДД?

Если вы уже пошли учиться, то самое сложное решение принято. Вы нашли время, начали разбираться в правилах и постепенно освоились за рулём. Однако впереди остаётся день, вокруг которого ходит слишком много тревожных историй. Где ждать инспектора, что положить в папку с документами, какие действия выполнить в машине, куда повезут и что произойдёт, если заглохнуть или неправильно понять команду? Когда сценарий неизвестен, воображение быстро превращает обычный экзамен в испытание с десятком ловушек.