Если вы уже пошли учиться, то самое сложное решение принято. Вы нашли время, начали разбираться в правилах и постепенно освоились за рулём. Однако впереди остаётся день, вокруг которого ходит слишком много тревожных историй. Где ждать инспектора, что положить в папку с документами, какие действия выполнить в машине, куда повезут и что произойдёт, если заглохнуть или неправильно понять команду? Когда сценарий неизвестен, воображение быстро превращает обычный экзамен в испытание с десятком ловушек.