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В Татарстане начался прием заявлений о голосовании на дому

Служба новостей Автор статьи
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С 10 сентября участковые избирательные комиссии Татарстана приступили к приему заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования – на дому.

Воспользоваться такой возможностью могут избиратели, которые по уважительной причине не могут самостоятельно прибыть на избирательный участок. К таким причинам, в частности относятся: состояние здоровья, инвалидность, необходимость ухода за другим человеком.

Заявление о голосовании на дому можно передать членам УИК:

- до 15 сентября в рамках адресного информирования «ИнформУИК»;

- до 16 сентября через федеральный портал «Госуслуги»;

- до 14:00 20 сентября устно, письменно, через родных, соседей, социальных работников с заявлением в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.

В дни голосования – 18, 19 и 20 сентября члены УИК придут по указанному адресу.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что возможность проголосовать на дому является важной гарантией реализации избирательных прав граждан.

«Наша задача – сделать участие в выборах удобным для каждого избирателя, в том числе для тех, кто по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не может прийти на избирательный участок. Важно, чтобы граждане своевременно сообщили о такой необходимости», - отметил Андрей Кондратьев.

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