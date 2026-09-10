В Татарстане начался прием заявлений о голосовании на дому

С 10 сентября участковые избирательные комиссии Татарстана приступили к приему заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования – на дому.

Воспользоваться такой возможностью могут избиратели, которые по уважительной причине не могут самостоятельно прибыть на избирательный участок. К таким причинам, в частности относятся: состояние здоровья, инвалидность, необходимость ухода за другим человеком.

Заявление о голосовании на дому можно передать членам УИК:

- до 15 сентября в рамках адресного информирования «ИнформУИК»;

- до 16 сентября через федеральный портал «Госуслуги»;

- до 14:00 20 сентября устно, письменно, через родных, соседей, социальных работников с заявлением в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.

В дни голосования – 18, 19 и 20 сентября члены УИК придут по указанному адресу.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что возможность проголосовать на дому является важной гарантией реализации избирательных прав граждан.