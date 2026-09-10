В Татарстане начался прием заявлений о голосовании на дому
С 10 сентября участковые избирательные комиссии Татарстана приступили к приему заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования – на дому.
Воспользоваться такой возможностью могут избиратели, которые по уважительной причине не могут самостоятельно прибыть на избирательный участок. К таким причинам, в частности относятся: состояние здоровья, инвалидность, необходимость ухода за другим человеком.
Заявление о голосовании на дому можно передать членам УИК:
- до 15 сентября в рамках адресного информирования «ИнформУИК»;
- до 16 сентября через федеральный портал «Госуслуги»;
- до 14:00 20 сентября устно, письменно, через родных, соседей, социальных работников с заявлением в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.
В дни голосования – 18, 19 и 20 сентября члены УИК придут по указанному адресу.
Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что возможность проголосовать на дому является важной гарантией реализации избирательных прав граждан.
«Наша задача – сделать участие в выборах удобным для каждого избирателя, в том числе для тех, кто по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не может прийти на избирательный участок. Важно, чтобы граждане своевременно сообщили о такой необходимости», - отметил Андрей Кондратьев.
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