RT: Мошенники создали схему обмана с якобы предзаказом нового iPhone
Мошенники начали использовать схему обмана, связанную с предзаказом нового iPhone. Об этом сообщили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с RT.
По словам специалистов, злоумышленники приглашают пользователей в закрытые Telegram-каналы или чаты. Там якобы публикуется инсайдерская информация о еще не вышедших моделях iPhone.
В таких сообществах размещают подборки изображений будущих устройств, «утечки» характеристик и предложение оформить предзаказ до официального начала продаж.
Мошенники убеждают потенциальных покупателей, что смартфон поступит им уже в первый день продаж. Также они обещают цену ниже розничной, объясняя это оптовой закупкой.
Для повышения доверия злоумышленники используют поддельные скриншоты переписок с «курьерами», «менеджерами» и «сотрудниками склада». Кроме того, они могут показывать накладные, логистические номера и фотографии коробок.
Оплату принимают только в виде полной или частичной предоплаты. Деньги просят перевести на карту физического лица или через криптовалютный кошелек.
После перевода средств канал может исчезнуть или заблокировать пользователя. В итоге покупатель не получает обещанный телефон, подчеркнули аналитики.
Может быть интересно:
- Борщ получается рыжим, а не красным: почему свекла теряет цвет еще во время варки
- Яблоки уже никто не хочет есть: тушу с корицей и заворачиваю в лаваш — получается ленивый штрудель за 15 минут
- Груши начали темнеть и размягчаться: смешиваю с творогом и отправляю в духовку — необычный завтрак готов
- Яблоки начали портиться у бочков: вырезаю лишнее и запекаю под хрустящей крошкой — получается быстрый крамбл
- Разрезанная тыква лежит в холодильнике и сохнет: превращаю остаток в густую начинку для лепешек
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец