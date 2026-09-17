RT: Мошенники создали схему обмана с якобы предзаказом нового iPhone

Мошенники начали использовать схему обмана, связанную с предзаказом нового iPhone. Об этом сообщили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с RT.

По словам специалистов, злоумышленники приглашают пользователей в закрытые Telegram-каналы или чаты. Там якобы публикуется инсайдерская информация о еще не вышедших моделях iPhone.

В таких сообществах размещают подборки изображений будущих устройств, «утечки» характеристик и предложение оформить предзаказ до официального начала продаж.

Мошенники убеждают потенциальных покупателей, что смартфон поступит им уже в первый день продаж. Также они обещают цену ниже розничной, объясняя это оптовой закупкой.

Для повышения доверия злоумышленники используют поддельные скриншоты переписок с «курьерами», «менеджерами» и «сотрудниками склада». Кроме того, они могут показывать накладные, логистические номера и фотографии коробок.

Оплату принимают только в виде полной или частичной предоплаты. Деньги просят перевести на карту физического лица или через криптовалютный кошелек.

После перевода средств канал может исчезнуть или заблокировать пользователя. В итоге покупатель не получает обещанный телефон, подчеркнули аналитики.

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