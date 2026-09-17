Не у нас

Эксперты заявили о снижении предложения новостроек в России

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

В крупных российских городах за год сократился объем предложения квартир на рынке новостроек. Экспозиция уменьшилась на 6,2%, до 302 тыс. квартир, сообщает «Коммерсантъ».

За квартал показатель снизился на 1,6%. Одной из причин стало падение активности девелоперов, связанное с ослаблением спроса на первичное жилье.

Из-за снижения интереса покупателей у застройщиков почти не осталось возможностей для повышения цен на новостройки. Эксперты отмечают, что в случае дальнейшего роста стоимости спрос может упасть еще сильнее.

По мнению участников рынка, текущую ситуацию можно назвать ценовой стагнацией. При этом разница между заявленной стоимостью квартиры и ценой реальной сделки может превышать 30%.

Такой разрыв оказывает серьезное давление на экономику девелоперских проектов.

Эксперты также указывают на конкуренцию не только между застройщиками, но и с владельцами квартир в уже готовых новостройках. В ряде случаев себестоимость новых проектов оказывается выше, чем у объектов, недавно введенных в эксплуатацию.

Эта ситуация заставляет девелоперов, работающих в массовом сегменте, активнее переориентироваться на более дорогие классы жилья.

По данным аналитического сервиса DataFlat, в августе 2026 года на российском рынке новостроек было продано 37,7 тыс. квартир. Это на 17,7% меньше, чем в августе прошлого года, но на 5,7% больше результата августа 2024 года.

Может быть интересно:

  1. Борщ получается рыжим, а не красным: почему свекла теряет цвет еще во время варки
  2. Яблоки уже никто не хочет есть: тушу с корицей и заворачиваю в лаваш — получается ленивый штрудель за 15 минут
  3. Груши начали темнеть и размягчаться: смешиваю с творогом и отправляю в духовку — необычный завтрак готов
  4. Яблоки начали портиться у бочков: вырезаю лишнее и запекаю под хрустящей крошкой — получается быстрый крамбл
  5. Разрезанная тыква лежит в холодильнике и сохнет: превращаю остаток в густую начинку для лепешек

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

22 часа назад

Туристы из РФ сняли вопрос, чего стоит бояться на отдыхе в Абхазии

Полезное

день назад

Интервью с экспертом: Михаил Виноградов, политолог, президент Фонда «Петербургская политика»

плесневеют продукты в холодильнике

Кулинария

день назад

Фарша слишком мало для котлет на всю семью: добавляю один простой продукт — получается целая сковорода

Полезное

3 дня назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

"капельница для кошки стоимость в Москве"

Не у нас

22 часа назад

В Варадеро прошли перемены: курорт опустел без россиян и иностранцев

Не у нас

день назад

Микроблогеры под прицелом: о недобросовестной конкуренции в запрещенных соцсетях

Кулинария

день назад

Оладьи пышные на сковороде, а на тарелке становятся плоскими: что делают с тестом слишком долго

Не у нас

2 часа назад

В РПЦ раскрыли, в каком порядке ставить свечи в храме

Не у нас

2 часа назад

Школьники увлеклись опасным трендом на прием противовирусных
Технологии
3 часа назад

В Тюрингии нашли 11 кельтских монет I века до н.э.

Немецкие археологи в Тюрингии обнаружили 11 сер...

Новости Татарстана

31 минуту назад

В Азнакаевском районе перевернулась иномарка: погиб 13-летний пассажир

Интересное в Казани

23 часа назад

Клиенты уже живут рядом: рассказываем, где в Казани предприниматели ищут помещение для бизнеса

Технологии

59 минут назад

NEJM: у португалки выявили болезнь Помпе с увеличением языка

Кулинария

час назад

Картофельное пюре становится клейким: почему его нельзя готовить как обычное овощное пюре
Татарстанцам обещают дождь утром и до +18 днем
Новости Татарстана
6 часов назад

Татарстанцам обещают дождь утром и до +18 днем

Технологии

2 часа назад

Apple Home сделала ИИ-функции камер платными: от $10 в месяц

Не у нас

2 часа назад

ЦСР: большинство туристов из Индии, Вьетнама, Турции хотят вернуться в РФ

Не у нас

2 часа назад

WSJ: В КНР миллиардеру грозит суд за выкуп $4,5 млн за невесту
90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: ра...
Интересное в Казани
5 дней назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов