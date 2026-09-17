Эксперты заявили о снижении предложения новостроек в России
В крупных российских городах за год сократился объем предложения квартир на рынке новостроек. Экспозиция уменьшилась на 6,2%, до 302 тыс. квартир, сообщает «Коммерсантъ».
За квартал показатель снизился на 1,6%. Одной из причин стало падение активности девелоперов, связанное с ослаблением спроса на первичное жилье.
Из-за снижения интереса покупателей у застройщиков почти не осталось возможностей для повышения цен на новостройки. Эксперты отмечают, что в случае дальнейшего роста стоимости спрос может упасть еще сильнее.
По мнению участников рынка, текущую ситуацию можно назвать ценовой стагнацией. При этом разница между заявленной стоимостью квартиры и ценой реальной сделки может превышать 30%.
Такой разрыв оказывает серьезное давление на экономику девелоперских проектов.
Эксперты также указывают на конкуренцию не только между застройщиками, но и с владельцами квартир в уже готовых новостройках. В ряде случаев себестоимость новых проектов оказывается выше, чем у объектов, недавно введенных в эксплуатацию.
Эта ситуация заставляет девелоперов, работающих в массовом сегменте, активнее переориентироваться на более дорогие классы жилья.
По данным аналитического сервиса DataFlat, в августе 2026 года на российском рынке новостроек было продано 37,7 тыс. квартир. Это на 17,7% меньше, чем в августе прошлого года, но на 5,7% больше результата августа 2024 года.
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