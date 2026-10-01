Технологии

Смартфон стал делать размытые фото только вечером: какая настройка камеры может мешать

Дима Кошкин Автор статьи
Почему камера смартфона делает размытые фотогра...

ПроКазань

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Днем камера снимает резко, а вечером лица, машины и домашние животные внезапно превращаются в смазанные пятна. При этом объектив чистый, а днем проблема полностью исчезает.

При слабом освещении камера старается собрать больше света и может увеличить выдержку. Снимок создается дольше, поэтому движение телефона или человека в кадре становится заметнее.

Проверьте ночной режим

На многих смартфонах ночной режим включается автоматически или предлагается камерой при недостатке света. Во время такой съемки телефон нужно несколько секунд держать максимально неподвижно.

Если фотографируете движущегося человека, ночной режим иногда только мешает: пока камера собирает свет, человек успевает изменить положение.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Для проверки я бы вечером снял один неподвижный предмет, поставив телефон на стол или другую опору. Если такой кадр получается резким, а люди в движении — размытыми, проблема скорее в длинной выдержке, а не в неисправности камеры».

Не увеличивайте изображение без необходимости

В темноте цифровой зум особенно заметно ухудшает качество. Камере и без того не хватает света, а увеличение дополнительно снижает детализацию.

Для проверки переключитесь на основную камеру и снимайте с увеличением 1×. На многих телефонах именно основной модуль лучше остальных справляется с недостаточным освещением.

Проверьте фокус

Перед съемкой коснитесь на экране объекта, который должен получиться резким. Если камера постоянно фокусируется на фоне, главный объект может выглядеть размытым даже без движения.

Не стоит сразу менять десятки настроек камеры. Сначала сравните съемку днем и вечером на основной камере без зума, а ночью попробуйте зафиксировать смартфон.

Если камера не может нормально сфокусироваться даже днем при хорошем освещении, изображение постоянно дрожит или проблема появилась после падения телефона, причина может быть уже в системе автофокуса или стабилизации. Тогда лучше обратиться за диагностикой.

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