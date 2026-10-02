Учёные заявили о нарушении семи из девяти планетарных границ Земли

Человечество вышло за безопасные пределы семи из девяти планетарных границ, от которых зависят устойчивость и способность природных систем Земли восстанавливаться после нарушений. К такому выводу пришли авторы отчёта Planetary Health Check 2026, подготовленного Лабораторией планетарных границ Потсдамского института исследований воздействия климата.

Над исследованием работали более 60 учёных. Они оценивали состояние девяти процессов, которые определяют стабильность земной системы и позволяют планете сохранять условия, необходимые для жизни.

За пределами безопасной зоны сейчас находятся изменение климата, нарушение целостности биосферы, преобразование земель, изменение состояния пресной воды, нарушение биогеохимических циклов, распространение новых антропогенных веществ и закисление океана. Последний показатель впервые перешёл установленную границу в 2025 году.

В пределах безопасного пространства пока остаются два направления — состояние стратосферного озонового слоя и уровень атмосферных аэрозолей.

Для оценки рисков исследователи используют систему, напоминающую светофор. Зелёный уровень означает относительно устойчивое состояние, жёлтые и оранжевые зоны указывают на растущие риски, а красная соответствует более высокой вероятности серьёзных и потенциально необратимых изменений.

Авторы отчёта отдельно обращают внимание на состояние Амазонских лесов и морских экосистем. Среди факторов давления они называют вырубку лесов, донное траление, глубоководную добычу полезных ископаемых, загрязнение микропластиком и распространение стойких синтетических веществ.

Климатические изменения, по оценке исследователей, уже связаны с усилением волн жары, таянием ледников, засухами, наводнениями и масштабным обесцвечиванием кораллов.

Учёные подчёркивают, что все семь уже нарушенных границ продолжают двигаться в неблагоприятном направлении. При этом они считают, что уменьшить риски ещё возможно за счёт сокращения выбросов, замедления разрушения природных экосистем и развития более устойчивых технологий.

Среди положительных факторов авторы называют расширение использования возобновляемых источников энергии, снижение стоимости солнечных технологий и международные соглашения, направленные на защиту природы.

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