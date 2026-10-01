Телефон сам включает экран посреди ночи: какая настройка не дает ему спокойно лежать

Смартфон лежит на тумбочке, к нему никто не прикасается, но экран периодически загорается. Через несколько секунд он снова гаснет, а спустя некоторое время ситуация повторяется.

Чаще всего это не поломка. Экран могут активировать новые уведомления, жесты пробуждения и некоторые системные функции.

Сначала проверьте уведомления

Сообщение из мессенджера, письмо или уведомление другого приложения может ненадолго включать экран. Если ночью их приходит много, дисплей будет регулярно загораться.

Проверьте настройки уведомлений приложений. На iPhone дополнительно стоит посмотреть режимы «Фокусирование», а на Android — «Не беспокоить» и параметры экрана блокировки. Названия разделов зависят от модели смартфона.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы не отключал уведомления сразу у всех программ. Сначала положил бы телефон экраном вверх на несколько минут и посмотрел, какое приложение появляется непосредственно перед очередным включением дисплея».

Отключите пробуждение движением для проверки

У смартфонов есть функции вроде «Поднять для активации», пробуждения при движении или двойном касании. Если телефон лежит на неустойчивой поверхности или его задевают ночью, датчики могут воспринимать это как попытку воспользоваться устройством.

Временно отключите такие жесты и проверьте, изменится ли ситуация.

Виновником может оказаться зарядка

Если экран загорается одновременно с появлением значка зарядки, проверьте кабель и разъем. При плохом контакте питание может постоянно подключаться и отключаться, каждый раз активируя дисплей.

Попробуйте другой заведомо исправный совместимый кабель. Если штекер приходится двигать или устанавливать под определенным углом, разъем лучше проверить отдельно.

Если экран продолжает самостоятельно включаться даже без зарядки, уведомлений и жестов пробуждения, перезагрузите смартфон и установите доступные обновления. А если одновременно появились самопроизвольные нажатия, открытие приложений или другие странности, причиной уже может быть неисправность экрана или кнопки питания.

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