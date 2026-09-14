Более 500 электоральных волонтеров Татарстана прошли подготовку к дням голосования

14 сентября в Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в режиме видеоконференцсвязи прошло республиканское обучение волонтеров, которые будут помогать избирателям в дни голосования 18–20 сентября.

Встреча стала завершающим этапом подготовки волонтерского корпуса к работе в дни голосования. В этом году проект «Школа электорального волонтера» объединил более 500 участников из 14 городов Татарстана.

Открыл обучение председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев. Он отметил значимость волонтерского корпуса для организации выборов 2026 года и поблагодарил добровольцев за готовность помогать избирателям.

«Ваша миссия — это не техническая функция и не формальность. Вы — те люди, благодаря которым избиратель, столкнувшись с трудностью в дни голосования, получит помощь и поддержку. При этом волонтеры не вмешиваются в процедуру голосования — их задача сделать так, чтобы путь к ней был для каждого человека простым, понятным и уважительным», — отметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Андрей Кондратьев также подчеркнул, что проект обязательно получит продолжение. Накопленный в ходе нынешней кампании опыт планируется использовать для дальнейшего развития системы электорального волонтерства в республике и подготовки новых участников.

С приветственным словом к участникам также обратился ректор Казанского государственного медицинского университета Айрат Фаррахов. Он назвал «Школу электорального волонтера» проектом с большим будущим и отметил, что для молодых людей участие в нем стало возможностью быть максимально полезными избирателям.

«Мы на этом останавливаться не будем. Проект будем продолжать и развивать. Уже на следующих выборах сегодняшние волонтеры смогут стать тьюторами, преподавателями и делиться собственным опытом. Вы начинаете большое дело, у которого огромное будущее и большие перспективы», — сказал Айрат Фаррахов.

Основная часть обучения была посвящена практическим ситуациям, с которыми волонтеры могут столкнуться непосредственно в дни голосования.

Участники подробно разобрали, кто может стать волонтером на выборах, границы полномочий добровольцев, принцип невмешательства в процедуру голосования, порядок действий в спорных ситуациях, а также алгоритм обращения за помощью при возникновении вопросов или инцидентов.

Отдельный блок посвятили вопросам первой помощи и на какие признаки необходимо обратить особое внимание при работе с пожилыми и маломобильными избирателями. Волонтеры разобрали алгоритмы действий при потере сознания, гипертоническом кризе, падении и острой сердечной недостаточности. Участникам объяснили, в каких ситуациях необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь и как правильно действовать до приезда медицинских работников.

Еще одной важной темой стала работа с избирателями с особыми потребностями здоровья. Блок был просвещен правилам сопровождения маломобильных граждан и этике взаимодействия с людьми с нарушениями зрения и слуха.

В ходе общей сессии волонтеры смогли задать экспертам вопросы по всем направлениям обучения и обсудить ситуации, которые могут возникнуть во время работы на избирательных участках. В завершение участникам напомнили организационные вопросы работы в дни голосования, порядок оперативной связи и контакты горячей линии Информационно-справочного центра ЦИК Республики Татарстан.

Полученные знания волонтеры смогут применить уже в дни голосования 18–20 сентября. Их главной задачей станет помощь избирателям, которым требуется дополнительное сопровождение, в том числе пожилым и маломобильным гражданам и людям с особыми потребностями здоровья. При этом работа добровольцев будет осуществляться с соблюдением ключевого принципа — невмешательства в процедуру голосования.

Напомним, 18, 19 и 20 сентября в Татарстане пройдут выборы депутатов Государственной Думы России девятого созыва, дополнительные выборы депутата Государственного совета Татарстана по Высокогорскому одномандатному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов.