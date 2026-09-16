В Татарстане показали, как будет организовано голосование в медицинских учреждениях

15 сентября Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан провела выездное мероприятие на временном избирательном участке № 184, расположенном в Госпитале для ветеранов войн в Казани. Его участникам и представителям СМИ показали, как будет организовано голосование для избирателей, которые 18–20 сентября будут находиться на лечении в медицинских учреждениях.

В мероприятии приняли участие Председатель ЦИК Республики Татарстан Андрей Кондратьев, Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, Председатель участковой избирательной комиссии Айрат Мухаметзянов, представители избирательной системы и медицинского сообщества.

Участники осмотрели помещение временного избирательного участка, в том числе места для голосования и сопровождения избирателей. Особое внимание уделили доступности участка для маломобильных пациентов и организации помощи гражданам, которым необходимо сопровождение.

Всего в Татарстане образованы 42 временных избирательных участка в местах временного пребывания граждан. Они позволяют избирателям, которые в дни голосования находятся в медицинских учреждениях, реализовать свое избирательное право, не прерывая лечение.

«Если человек в дни голосования находится на лечении, это не значит, что он остается в стороне от выборов. Для этого мы создаем временные участки непосредственно в медицинских учреждениях. Наша задача — чтобы каждый избиратель, независимо от состояния здоровья и жизненной ситуации, мог реализовать свое право голоса», — отметил Председатель ЦИК Республики Татарстан Андрей Кондратьев.

Особое внимание при организации голосования уделяется избирателям, которым в силу состояния здоровья необходима дополнительная помощь. Как отметила Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, для этого в республике последовательно создаются необходимые условия.

«Для всех категорий граждан, в том числе пациентов с ограниченными возможностями здоровья, создаются равные условия. Те, кто по состоянию здоровья не сможет прийти в помещение для голосования, получат возможность проголосовать непосредственно в палатах. В этом году к работе также привлекаются волонтеры-медики: они помогут избирателям в день голосования и получат практический опыт участия в таком социально значимом мероприятии», — рассказала Сария Сабурская.

Особое значение имеет организация голосования для участников специальной военной операции, которые проходят лечение в госпитале. Как отметил председатель участковой избирательной комиссии Айрат Мухаметзянов, возможность принять участие в выборах важна не только с точки зрения реализации конституционных прав, но и как часть возвращения пациентов к привычной жизни.

«Голосование участников специальной военной операции, которые находятся на стационарном лечении в госпитале, имеет ключевое значение для реализации их конституционных прав и является важным элементом психологической реабилитации. Для них важно понимать, что их мнение по-прежнему имеет значение, влияет на формирование государственной повестки и будущего состава парламента», — поделился Айрат Мухаметзянов.

В этом году на временных избирательных участках в медицинских учреждениях также будут работать волонтеры-медики — студенты Казанского государственного медицинского университета, будущие врачи. Они помогут пациентам сориентироваться, при необходимости сопроводят их до помещения для голосования и помогут создать комфортные условия для участия в выборах. При этом волонтеры не выполняют функции членов избирательных комиссий и не вмешиваются в процедуру голосования.

В Госпитале для ветеранов войн проходят лечение и реабилитацию в том числе участники специальной военной операции. Организация временного избирательного участка позволяет пациентам принять участие в голосовании, не прерывая лечение. Работа участка организована с учетом режима медицинского учреждения, требований безопасности и интересов пациентов.

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва пройдет в Татарстане 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов.