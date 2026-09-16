Полезное

В Татарстане показали, как будет организовано голосование в медицинских учреждениях

Служба новостей Автор статьи
15 сентября Центральная избирательная комиссия ...
Подписаться на Дзен.канал

15 сентября Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан провела выездное мероприятие на временном избирательном участке № 184, расположенном в Госпитале для ветеранов войн в Казани. Его участникам и представителям СМИ показали, как будет организовано голосование для избирателей, которые 18–20 сентября будут находиться на лечении в медицинских учреждениях.

В мероприятии приняли участие Председатель ЦИК Республики Татарстан Андрей Кондратьев, Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, Председатель участковой избирательной комиссии Айрат Мухаметзянов, представители избирательной системы и медицинского сообщества.

Участники осмотрели помещение временного избирательного участка, в том числе места для голосования и сопровождения избирателей. Особое внимание уделили доступности участка для маломобильных пациентов и организации помощи гражданам, которым необходимо сопровождение.

Всего в Татарстане образованы 42 временных избирательных участка в местах временного пребывания граждан. Они позволяют избирателям, которые в дни голосования находятся в медицинских учреждениях, реализовать свое избирательное право, не прерывая лечение.

«Если человек в дни голосования находится на лечении, это не значит, что он остается в стороне от выборов. Для этого мы создаем временные участки непосредственно в медицинских учреждениях. Наша задача — чтобы каждый избиратель, независимо от состояния здоровья и жизненной ситуации, мог реализовать свое право голоса», — отметил Председатель ЦИК Республики Татарстан Андрей Кондратьев.

Особое внимание при организации голосования уделяется избирателям, которым в силу состояния здоровья необходима дополнительная помощь. Как отметила Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, для этого в республике последовательно создаются необходимые условия.

«Для всех категорий граждан, в том числе пациентов с ограниченными возможностями здоровья, создаются равные условия. Те, кто по состоянию здоровья не сможет прийти в помещение для голосования, получат возможность проголосовать непосредственно в палатах. В этом году к работе также привлекаются волонтеры-медики: они помогут избирателям в день голосования и получат практический опыт участия в таком социально значимом мероприятии», — рассказала Сария Сабурская.

Особое значение имеет организация голосования для участников специальной военной операции, которые проходят лечение в госпитале. Как отметил председатель участковой избирательной комиссии Айрат Мухаметзянов, возможность принять участие в выборах важна не только с точки зрения реализации конституционных прав, но и как часть возвращения пациентов к привычной жизни.

«Голосование участников специальной военной операции, которые находятся на стационарном лечении в госпитале, имеет ключевое значение для реализации их конституционных прав и является важным элементом психологической реабилитации. Для них важно понимать, что их мнение по-прежнему имеет значение, влияет на формирование государственной повестки и будущего состава парламента», — поделился Айрат Мухаметзянов.

В этом году на временных избирательных участках в медицинских учреждениях также будут работать волонтеры-медики — студенты Казанского государственного медицинского университета, будущие врачи. Они помогут пациентам сориентироваться, при необходимости сопроводят их до помещения для голосования и помогут создать комфортные условия для участия в выборах. При этом волонтеры не выполняют функции членов избирательных комиссий и не вмешиваются в процедуру голосования.

В Госпитале для ветеранов войн проходят лечение и реабилитацию в том числе участники специальной военной операции. Организация временного избирательного участка позволяет пациентам принять участие в голосовании, не прерывая лечение. Работа участка организована с учетом режима медицинского учреждения, требований безопасности и интересов пациентов.

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва пройдет в Татарстане 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

21 час назад

Фарша слишком мало для котлет на всю семью: добавляю один простой продукт — получается целая сковорода

Полезное

день назад

Более 500 электоральных волонтеров Татарстана прошли подготовку к дням голосования

как убрать плесень на резинке холодильника

Кулинария

день назад

Кусок батона начал черстветь: заливаю простой смесью — получается горячий завтрак к чаю за пару минут

Полезное

2 дня назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

стоун массаж нижний новгород в Нижнем Новгороде

Не у нас

день назад

Ъ: Цена перевозки российской нефти идет на рекорд из-за атак в Черном море

Кулинария

15 часов назад

Батон начал черстветь: не сушу сухари — заливаю простой смесью и готовлю завтрак на всю семью

Кулинария

день назад

Картошка осталась после ужина: добавляю яйцо и сыр — на сковороде получается новый завтрак за 10 минут

Новости Татарстана

день назад

Спортсмен из Татарстана Ядгаров вошел в десятку лучших на шоу «Титаны»

Кулинария

23 часа назад

Борщ теряет свой насыщенный цвет из-за этой ошибки: простой прием для сохранение насыщенно-красного супа
Новости Татарстана
21 минуту назад

В лесах Татарстана начали заготавливать желуди дуба

В лесах Татарстана начали заготавливать желуди ...

Технологии

5 минут назад

iPhone 18 Pro Max возглавил предзаказы новой линейки Apple в «М.Видео»

Полезное

2 часа назад

В Татарстане показали, как будет организовано голосование в медицинских учреждениях

Технологии

37 минут назад

Craftersy от Т-Банка вернулось в App Store под видом книги рецептов

Новости Татарстана

53 минуты назад

Двое мужчин организовали нарколабораторию под Казанью — изъято 1,7 кг клефедрона
МВД: мошенники крадут аккаунты в мессенджерах ч...
Технологии
3 часа назад

МВД: мошенники крадут аккаунты в мессенджерах через YouTube-видео

Технологии

час назад

Как перевести возраст кошки в человеческий и что влияет на долголетие

Новости Татарстана

час назад

Росприроднадзор насчитал ущерб природе Татарстана на 7,1 млрд рублей

Интересно

2 часа назад

Поиск лидов для бизнеса: источники, методы и организация процесса
Открытость как основа доверия избирателей: в Та...
Полезное
5 дней назад

Открытость как основа доверия избирателей: в Татарстане прошел форум «Мой голос»